Новогодняя аренда: сколько стоит сейчас арендовать жилье посуточно

В преддверии новогодних праздников арендодатели стали увеличивать количество жилых объектов посуточно. Украинцы уже активно ищут дома на Закарпатье с бассейнами и саунами, а также квартиры.

Finance.ua как портал, который следит за рынком недвижимости, узнал, какое жилье пытаются найти украинцы к праздникам и сколько стоит сейчас снять его посуточно.

Как свидетельствует аналитика OLX Недвижимость, ближе к зимнему сезону украинцы стали активнее искать на OLX Недвижимость посуточное жилье. Самое популярное направление для дома на сутки — запрос «Карпаты». Вслед за ним пытаются найти дом с бассейном, дом с баней и жилье в Буковеле.

В самых популярных поисковых запросах прослеживается новогоднее настроение жителей страны и их желание встречать 2022 год на Закарпатье или за городом. Среди запросов — «дом с камином», «коттедж», «чан», «баня» и даже просто «новый год», «в горах», «лес».

Квартиры

Больше всего квартир — ожидаемо в Киеве. Несмотря на сезон, на втором месте — Одесса, а закрывает тройку Львов. В пятерке также оказались Харьков и Днепр.

Цены же остаются такими, как в начале осени. При этом, по сравнению с ноябрем и декабрем 2020 года, в разгар активного сезона, уже сейчас в сентябре-октябре можно наблюдать увеличение стоимости от 4 до 25%.

Однокомнатные посуточно выросли в цене на +7% в среднем по стране. Рекордные 20% ощутят на себе те, кто захочет снять квартиру в Чернигове, средняя цена там — 500 грн. На 19% в октябре по сравнению с декабрем 2020, увеличились цены на самые популярные объекты — однокомнатные в Киеве. В Виннице этот показатель составил 17%. В Днепре и Одессе посуточная квартира тоже стала стоить немножко дороже — на 8% и 12% соответственно.

Накануне праздников уже в октябре по сравнению с прошлым месяцем особенно увеличился спрос на однушки в отдельных городах. Арендаторы стали интересоваться на 41% больше жильем в Чернигове, на 39% — в Хмельницком, на 21% — в Виннице.

Двушек рост цен коснулся меньше — всего 4% в среднем по Украине. Если смотреть на топ городов по этому критерию, то во Львове и Виннице рост самый большой — на 12,5%. Сами же арендаторы стали проявлять более активный интерес к объектам в Житомире — на 71%, Николаеве — 36% и в Хмельницком — 31%.

Трехкомнатные квартиры сейчас можно снять посуточно на 3% дороже. При этом в Запорожье, Кропивницком и Луцке арендная плата за сутки выросла более чем на 20%. Что же касается спроса, в октябре по сравнению с сентябрем на +83% больше украинцы стали откликаться на объявления в Херсоне. В Черкассах упала стоимость арендной платы, но несмотря на это тоже поднялся интерес к трешкам — на 79%. На 65% стали больше интересоваться более просторным жильем в Житомире.

Стоимость посуточного жилья, по данным OLX Недвижимость, в популярных направлениях Украины выглядит так:

Дома

К новогодним праздникам арендодатели начинают сдавать больше домов. Особенно это заметно в Киеве — сейчас там на 9% выросло количество предложений для тех, кто хочет арендовать посуточно. На втором мостике — Славское, на третьем — Яремче.

Цены на дома в городах, где предлагают больше всего объектов в октябре, выглядят так: