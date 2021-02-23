Что будет в случае банкротства компании страхования жизни

У страховой компании могут возникнуть проблемы, если компания не сможет в полном объеме оплатить законно выставленные ей счета, или когда сформированные резервы окажутся меньше соответствующего норматива, определенного законодательством.
Об этом пишет Forinsurer: Страхование жизни.
«Эти моменты четко отслеживают органы государственного надзора и мгновенно принимают предупредительные меры в отношении такой компании», — говорится в сообщении.
Следствием может стать принятие одного из таких решений, как отмена последних операций страховщика, в том числе финансовых, санация страховщика, ликвидация страховщика, или его реорганизация.
В такой ситуации клиент имеет право выбирать: забрать ли собственные средства из компании, или передать их другому страховщику.
«В последнем случае клиент лишь выиграет, ведь он станет клиентом более престижной страховой компании без финансовых потерь или дополнительных затрат с собственной стороны. В отличие от банков и других организаций страховые компании работают по долгосрочным договорам и потому имеют значительную ценность — собственную клиентскую базу, которая каждый год генерирует новые и новые платежи», — объясняют эксперты портала.
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