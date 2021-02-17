Сумма страховых выплат по европротоколу в 2020 году составила 502,3 млн грн

В 2020 году количество страховых случаев, урегулированных с помощью европротокола, впервые превысило отметку в 50 тыс. шт. Этот показатель составил 50 272, что на 5,8% превышает данные за 2019 год.

Об этом свидетельствуют данные МТСБУ.

Как отмечается, доля требований, урегулированных по европротоколу в Украине, составила 34,2% от общего количества страховых случаев и 17,7% от общей суммы выплат страхового возмещения. Всего на основании европротоколов в 2020 году было выплачено 502,3 млн грн.

Значительный рост продемонстрировали показатели использования электронного европротокола, увеличившись в 2,8 раза. В 2019 году было оформлено 1620 электронных европротоколов, в 2020 году – уже 4627 шт.



Таблица: МТСБУ

«Мы призываем автовладельцев активнее использовать этот удобный способ оформления ДТП, так как он имеет значительные преимущества перед обычной процедурой. Оформление европротокола значительно упрощает процесс урегулирования страховых случаев и ускоряет выплаты пострадавшим. Для того чтобы усилить уверенность водителей в действенности европротоколов, МТСБУ планирует инициировать увеличение лимита выплат по ним», – отмечает генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко.

Справка Finance.ua:

Европротокол – это специальный бланк уведомления о наступлении дорожно-транспортного происшествия, который заполняется водителями-участниками ДТП на месте аварии, затем предоставляется страховщику и становится основанием для выплаты страхового возмещения пострадавшим.