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Страхование недвижимости: что важно учесть

Страхование недвижимости: что важно учесть

Защита недвижимости, будь-то квартира или частны дом на участке, имеет особую важность для владельца. Для этого существуют соответствующие программы страхования жилья.

Какую недвижимость можно застраховать. Условия имущественных страховых продуктов разных компаний могут отличаться. Если речь идет о страховании жилья, его условно делят на несколько частей, которые можно застраховать отдельно или вместе.

Сколько стоит страхование недвижимости. В основном влияет на формирование цены страхования недвижимости размер страховой суммы. Вы можете самостоятельно выбирать среди вариантов, что предложит старховая компания.

Часто выбирается сумма, которая соответствует наиболее вероятным средним убыткам. Сумма не может превышать рыночной стоимости страхуемого имущества. В среднем, страхование недвижимости обходится в 0,3-0,35% от ее рыночной стоимости.

От чего можно застраховать? Пожар, в том числе умышленный поджег, взрыв бытового газа, попадание молнии, кража, попадание летательного апарата, умышленные дейстивия со строны третьих лиц.

Домашнее имущество. Сюда входят стационарные компьютеры, телеаппаратура, ковры, шторы и прочие элементы декора.

Хозяйственные постройки. К ним относятся сараи, гаражи, летние кухни, заборы. Главное требование – они должны иметь фундамент.

Ответственность перед третьими лицами. Особенно актуальна эта страховка в новостройках. Так как случаи затопления водой в первые годы после введения в эксплуатацию дома на фоне постоянных ремонтов – обычное дело.

Список предметов имущества, за которые страховая не заплатит. Ювелирные изделия, меха, картины, ценные бумаги, рукописи, наличные деньги, банковские чеки, ноутбуки, планшеты, фотоаппараты, мобильные телефоны, одежда, продовольственные и непродовольственные товары, оружие, животные, растения, носители информации и т.д.

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По материалам Finance.UA
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