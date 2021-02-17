Как получить страховую выплату

Сроки выплаты возмещения в разных страховых компаниях могут сильно отличаться. Рассчитывайте минимум на месяц. И обязательно уточняйте этот вопрос до подписания договора страхования.
Действия при наступлении страхового случая. НУжно сообщить страховой компании о страховом случае по номеру телефона в течение 24 часов после его наступления.
Документы для получения выплаты. Письменное заявление и документы, подтверждающие личность страхователя. Необходимо предоставить технический паспорт на недвижимость, справку из компетентных органов, перечень повреждений, решение эксперта, документ, подтверждающий имущественный интерес, и прочие документы, которые страховщик имеет право потребовать на свое усмотрение.
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