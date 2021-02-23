На что следует обратить внимание при страховании жизни

Прежде чем отправляться за страховым полисом, не поленитесь провести небольшое исследование. В этом случае вы наверняка сможете рассчитывать на получение наилучшего предложения.

Несколько советов, которым лучше следовать при выборе страхования жизни. Об этом пишет insurance-life.

Стоимость страховки. Подбирая для себя страхование жизни, имеет смысл присмотреться к расценкам: страховые взносы широко варьируются. И благодаря интернету сегодня сделать это намного проще, чем прежде. Загляните на веб-сайты компаний по страхованию жизни, где вам рассчитают страховку. Удостоверьтесь, что на выбранном вами ресурсе принимают во внимание ваши данные, которые могут повлиять на размер страховых премий.

Никогда не покупайте больше того, что требуется. Главное при покупке полиса по страхованию жизни — это предусмотреть то покрытие, которое вам действительно нужно. Если будет предусмотрено больше, чем вам требуется, то вы заплатите более высокие страховые взносы.

Чем лучше у вас здоровье, тем меньше вы платите за страховку. Здоровые люди получают лучшие расценки при страховании жизни. Вас попросят платить больше за всё, что укорачивает вашу жизнь: если вы курите или имеете иные вредные привычки, нуждаетесь в регулярном медикаментозном лечении, страдаете от лишнего веса.

Не затягивайте с покупкой. Если вы откладываете покупку полиса страхования жизни, то тем самым вы, возможно, оказываете себе плохую услугу. Чем раньше вы купите полис, тем ниже для вас будут страховые взносы. Учтите, что молодым долгосрочное страхование жизни обходится значительно дешевле, поскольку для страховщика риски здесь будут ниже.

Оцените важность периодического пересмотра вашего страхового покрытия. Любые жизненные изменения — это причина, чтобы пересмотреть ваши финансовые планы. Когда дело касается страхового покрытия, вы должны удостовериться, что самые главные события жизни предусмотрены. К примеру, финансовое благополучие семьи защищено, поскольку застрахован ее кормилец.

Вам совсем не обязательно придется платить комиссию агенту. Одна из причин высоких страховых взносов в том, что большинство полисов по страхованию жизни предусматривают выплату комиссионных агенту. Однако вы можете купить без наценки полис у страховщика, который продает такие полисы непосредственно потребителям. Но опять же в Украине продажи полисов страхования жизни осуществляются в основном через агента.

Вы можете платить больше при ежемесячных платежах. Возможно, вы это и не осознаете, но вам придется выплачивать больше по страхованию жизни, если ваш договор предусматривает ежемесячную оплату страховых взносов. Многие страховые компании назначают дополнительные наценки, если вы платите страховые взносы ежемесячно, а не ежегодно.

Говорите правду (иначе рискуете остаться без выплаты). Если вы намерены сообщить ложные сведения в заявлении по страхованию, подумайте еще раз. Если ваша страховая компания обнаружит, что вы от нее что-то скрыли относительно состояния вашего здоровья или стиля жизни (например, не указали, что курите), то вполне вероятно, что вы не получите выплату и с вами разорвут договор.

Покупая больше, иногда можно купить дешевле. Стоимость страхование жизни обычно дешевеет в процентном отношении (соотношение страхового взноса и страховой суммы) с увеличением страхового покрытия.