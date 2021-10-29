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Microsoft завершит программу расширенной поддержки Windows 7 в начале 2023 года

Microsoft завершит программу расширенной поддержки Windows 7 в начале 2023 года

Несмотря на то, что поддержка Windows 7 завершилась ещё в начале 2020 года, Microsoft продолжает выпускать для устаревшей операционной системы расширенные обновления безопасности, позволяющие устранять критические и важные уязвимости. Теперь же было объявлено, что полностью поддержка программной платформы прекратится 10 января 2023 года.

Начиная с указанной даты, Windows 7 перестанет получать даже важные исправления безопасности, что сделает её потенциально более уязвимой перед хакерскими атаками. Приближается третий и последний год выпуска расширенных обновлений безопасности для ОС, после чего этот этап поддержки будет завершён.

Microsoft рекомендует пользователям, которые продолжают работать с Windows 7, перейти на более актуальные версии программной платформы, поддержка которых продолжится в 2023 году. Речь идёт о корпоративных клиентах, у которых была возможность участия в программе расширенной поддержки Microsoft, в рамках которой софтверный гигант за отдельную плату поставляет обновления безопасности после прекращения официальной поддержки ОС.

«Для Windows 7 SP1 и Windows 7 Professional для встраиваемых систем программа предоставления расширенных обновлений безопасности (ESU) вступит в свой третий и последний год поддержки 8 февраля 2022 года и будет завершена 10 января 2023 года», — говорится в сообщении Microsoft. После озвученной даты пользователям, которые хотят продолжить получать обновления безопасности, необходимо перейти на использование Windows 10 или Windows 11.

По материалам 3dnews.ru
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