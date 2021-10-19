Минцифры усовершенствует COVID-сертификаты

Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях и следит за главными изменениями, узнал, что Минцифры работает над усовершенствованием COVID-сертификатов.
Об этом в сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram-канале.
Над чем работают в министерстве:
Напомним, ответственность за наличие документа о вакцинации или отрицательного теста на COVID-19 во время поездок автотранспортом между регионами (кроме легковых авто), возлагается на пассажиров. Однако при перевозке по железной дороге или авиатранспортом ответственность должен нести именно перевозчик.
Речь идет о штрафе от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 17 тыс. до 34 тыс. гривен.
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