Минцифры усовершенствует COVID-сертификаты

Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях и следит за главными изменениями, узнал, что Минцифры работает над усовершенствованием COVID-сертификатов.

Об этом в сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram-канале.

Над чем работают в министерстве:

максимальное упрощение процесса подписания согласия при запросе Covid-сертификатов (технология фото ID) в мобильном приложении и на портале;

запуск бета-тестирования COVID -сертификатов для ПЛР -тестов (подключена первая лаборатория к медицинской информационной системе);

-сертификатов для -тестов (подключена первая лаборатория к медицинской информационной системе); запуск бета-тестирования сертификатов для тех, кто переболел;

возможность сгенерировать PDF -сертификат из электронного в приложении;

-сертификат из электронного в приложении; анализ и исправление алгоритмов внесения данных врачами.

Напомним, ответственность за наличие документа о вакцинации или отрицательного теста на COVID-19 во время поездок автотранспортом между регионами (кроме легковых авто), возлагается на пассажиров. Однако при перевозке по железной дороге или авиатранспортом ответственность должен нести именно перевозчик.

Речь идет о штрафе от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 17 тыс. до 34 тыс. гривен.

Справка Finance.ua:

в Киевской городской государственной администрации утвердили перечень противоэпидемических ограничений, которые будут введены в случае перехода столицы в «красную» зону;

в Министерстве здравоохранения объяснили, в чем разница между COVID -сертификатом и международным свидетельством о вакцинации;