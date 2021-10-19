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Минцифры усовершенствует COVID-сертификаты

Минцифры усовершенствует COVID-сертификаты

Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях и следит за главными изменениями, узнал, что Минцифры работает над усовершенствованием COVID-сертификатов.

Об этом в сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram-канале.

Над чем работают в министерстве:

  • максимальное упрощение процесса подписания согласия при запросе Covid-сертификатов (технология фото ID) в мобильном приложении и на портале;
  • запуск бета-тестирования COVID-сертификатов для ПЛР-тестов (подключена первая лаборатория к медицинской информационной системе);
  • запуск бета-тестирования сертификатов для тех, кто переболел;
  • возможность сгенерировать PDF-сертификат из электронного в приложении;
  • анализ и исправление алгоритмов внесения данных врачами.

Напомним, ответственность за наличие документа о вакцинации или отрицательного теста на COVID-19 во время поездок автотранспортом между регионами (кроме легковых авто), возлагается на пассажиров. Однако при перевозке по железной дороге или авиатранспортом ответственность должен нести именно перевозчик.

Речь идет о штрафе от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 17 тыс. до 34 тыс. гривен.

Справка Finance.ua:

  • в Киевской городской государственной администрации утвердили перечень противоэпидемических ограничений, которые будут введены в случае перехода столицы в «красную» зону;
  • в Министерстве здравоохранения объяснили, в чем разница между COVID-сертификатом и международным свидетельством о вакцинации;
  • работники, подлежащие обязательной вакцинации и не вакцинированные от коронавируса, должны быть отстранены от работы с 8 ноября.
По материалам Finance.UA
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