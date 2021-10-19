В Киеве утвердили ограничения в случае перехода в «красную» зону

В Киевской городской государственной администрации утвердили перечень противоэпидемических ограничений, которые будут введены в случае перехода столицы в красную зону.
Соответствующий протокол № 66 опубликован на Официальном портале Киева.
Согласно документу, осенние каникулы для учащихся всех классов в учреждениях общего среднего образования коммунальной формы собственности начнутся с 23 октября. Образовательный процесс будет организован в дистанционном режиме с 1 ноября до принятия отдельного решения.
В случае введения «красного» уровня эпидемической опасности на территории города Киева дополнительно запретят:
Кроме того, будет ограничено посещение ЦПАУ, управлений труда и социальной защиты населения, управлений Пенсионного фонда, отделов государственной регистрации актов гражданского состояния города Киева, «Центра коммунального сервиса» за исключением исключительных случаев. Посещение этих учреждений разрешат при наличии у посетителей и рабочих заведения отрицательного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата.
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