В Киеве утвердили ограничения в случае перехода в «красную» зону

В Киевской городской государственной администрации утвердили перечень противоэпидемических ограничений, которые будут введены в случае перехода столицы в красную зону.

Соответствующий протокол № 66 опубликован на Официальном портале Киева.

Согласно документу, осенние каникулы для учащихся всех классов в учреждениях общего среднего образования коммунальной формы собственности начнутся с 23 октября. Образовательный процесс будет организован в дистанционном режиме с 1 ноября до принятия отдельного решения.

В случае введения «красного» уровня эпидемической опасности на территории города Киева дополнительно запретят:

нахождение без защитных масок на территориях учреждений здравоохранения и образования; в подземных переходах; на остановках общественного транспорта и на других территориях общего пользования в случае невозможности соблюдения физической дистанции не менее 1 метра;

перевозки пассажиров общественным транспортом – трамваями, троллейбусами, автобусами и маршрутными такси – в количестве большем, чем предусмотрено технической характеристикой транспортного средства;

работу учреждений образования коммунальной формы собственности кроме тех, где все работники имеют документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации;

посещение ТРЦ лицами, не достигшими 18 лет без сопровождения взрослых, имеющих отрицательный результат тестирования или COVID -сертификат;

лицами, не достигшими 18 лет без сопровождения взрослых, имеющих отрицательный результат тестирования или -сертификат; работу заведений общественного питания, кроме доставки и заказов навынос (разрешается при условии наличия у всех посетителей и рабочих заведения отрицательного ПЦР -теста сроком действия 72 часа или COVID -сертификата);

-теста сроком действия 72 часа или -сертификата); деятельность хостелов (разрешается при условии наличия у всех клиентов и рабочих заведения отрицательного ПЦР -теста сроком действия 72 часа или COVID -сертификата);

-теста сроком действия 72 часа или -сертификата); посещение сторонними лицами заведений и учреждений социальной защиты (разрешается при условии наличия у посетителей и рабочих заведения отрицательного ПЦР -теста сроком действия 72 часа или COVID -сертификата);

-теста сроком действия 72 часа или -сертификата); прием посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров (разрешается при наличии у посетителей и работников учреждения отрицательного ПЦР -теста сроком действия 72 часа или COVID -сертификата);

-теста сроком действия 72 часа или -сертификата); проведение всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий без зрителей, мероприятий по аттестации и оценке качества образования (разрешается при наличии у посетителей и работников заведений отрицательного ПЦР -теста сроком действия 72 часа или COVID -сертификата);

-теста сроком действия 72 часа или -сертификата); проведение учреждениями здравоохранения всех форм собственности плановых мероприятий по госпитализации, кроме ряда неотложных и срочных случаев.

Кроме того, будет ограничено посещение ЦПАУ, управлений труда и социальной защиты населения, управлений Пенсионного фонда, отделов государственной регистрации актов гражданского состояния города Киева, «Центра коммунального сервиса» за исключением исключительных случаев. Посещение этих учреждений разрешат при наличии у посетителей и рабочих заведения отрицательного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата.