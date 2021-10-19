Чем внутренний COVID-сертификат отличается от международного

В Министерстве здравоохранения объяснили, в чем разница между COVID-сертификатом и международным свидетельством о вакцинации.
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Что такое международное свидетельство о вакцинации и как его получить:
Основанием для выдачи международного свидетельства о вакцинации является полный курс вакцинации. Срок действия — 365 дней.
Что такое COVID-сертификат и как его получить:
— «Желтый» СOVID-сертификат — подтверждает факт получения 1-й дозы прививки и действует 120 календарных дней от этой даты;
— «Зеленый» COVID-сертификат — подтверждает факт получения полной вакцинации и действует 365 календарных дней от даты последней прививки.
COVID-сертификаты могут быть как внутренними, так и международными.
Внутренние, согласно названию, действуют только в Украине. Международные действуют как внутри страны, так и за рубежом. Например, с международным COVID-сертификатом можно свободно путешествовать в по меньшей мере 43 страны и пользоваться им внутри этих стран для входа на публичные мероприятия, в кафе, кинотеатры
В Украине внутренним и международным COVID-сертификатом можно пользоваться равноправно. Но, чтобы пользоваться международным, нужно иметь при себе также паспортный документ.
COVID-сертификат можно не только показывать со смартфона, а также распечатать.
Сделать это возможно самостоятельно с помощью портала государственных услуг «Дія»:
Его можно распечатать черным на белой бумаге и предъявлять в такой форме или загрузить в телефон и показывать с экрана.
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