Чем внутренний COVID-сертификат отличается от международного

В Министерстве здравоохранения объяснили, в чем разница между COVID-сертификатом и международным свидетельством о вакцинации.

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Что такое международное свидетельство о вакцинации и как его получить:

Международное свидетельство о вакцинации — это бумажный документ, который вы можете получить у врача, делавшего вам прививку, или у своего семейного врача, после прохождения полного курса вакцинации против COVID -19;

в свидетельстве указаны название вакцины, ее производитель, номер серии, количество полученных доз и дата прививки. Документ подписывает врач и заверяет печатью медицинское учреждение;

свидетельство действует в странах, правительства которых обязались соблюдать международные медико-санитарные правила.

Основанием для выдачи международного свидетельства о вакцинации является полный курс вакцинации. Срок действия — 365 дней.

Что такое COVID-сертификат и как его получить:

COVID -сертификат — это защищенный документ в телефоне, на бумаге или на другом носителе, который можно скачать через Портал электронных услуг Дія или в мобильном приложении «Дія». Его можно сформировать после получения одной или двух доз вакцины, и поэтому существуют:

— «Желтый» СOVID-сертификат — подтверждает факт получения 1-й дозы прививки и действует 120 календарных дней от этой даты;

— «Зеленый» COVID-сертификат — подтверждает факт получения полной вакцинации и действует 365 календарных дней от даты последней прививки.

COVID-сертификаты могут быть как внутренними, так и международными.

Внутренние, согласно названию, действуют только в Украине. Международные действуют как внутри страны, так и за рубежом. Например, с международным COVID-сертификатом можно свободно путешествовать в по меньшей мере 43 страны и пользоваться им внутри этих стран для входа на публичные мероприятия, в кафе, кинотеатры и т. д.

В Украине внутренним и международным COVID-сертификатом можно пользоваться равноправно. Но, чтобы пользоваться международным, нужно иметь при себе также паспортный документ.

COVID-сертификат можно не только показывать со смартфона, а также распечатать.

Сделать это возможно самостоятельно с помощью портала государственных услуг «Дія»:

на нем нужно зарегистрироваться, указывая свой e-mail и телефон;

затем заказать услугу COVID -сертификат, подождать от 15 минут до нескольких часов, пока документ в формате pdf будет создан и об этом вам придет уведомление;

-сертификат, подождать от 15 минут до нескольких часов, пока документ в формате pdf будет создан и об этом вам придет уведомление; затем загрузить файл.

Его можно распечатать черным на белой бумаге и предъявлять в такой форме или загрузить в телефон и показывать с экрана.