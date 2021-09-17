0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 260 0

Украинцам готовят новую модель накопительных взносов

Украинцам готовят новую модель накопительных взносов

Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, узнал, что Министерство социальной политики готовит новую модель накопительных взносов.

«Минсоцполитики предлагает не обязывать людей платить взносы на общеобязательное накопительное пенсионное обеспечение за свой счет, но поощрять их это делать через 100% бонус от государства в рамках 1% от заработной платы на старте работы системы», — сказано в сообщении.

Предлагается следующая модель накопительных взносов:

  • обязательные взносы на индивидуальные счета людей в размере 1% платит работодатель (за счет снижения ЕСВ) в пользу всех лиц, в отношении которых он является страхователем в системе общеобязательного государственного социального страхования;
  • добровольные взносы на свои индивидуальные счета в размере 1% платят все застрахованные лица из собственной заработной платы (дохода, денежного обеспечения) на условиях автозаписи с правом отказа;
  • на индивидуальные счета людей, которые не отказались от добровольной уплаты накопительных взносов с собственной зарплаты, государство перечисляет дополнительные стимулирующие взносы в размере 1%.

Что это значит. Все застрахованные лица автоматически становятся участниками второго уровня пенсионной системы и получают от 1% до 3% от своей заработной платы на собственные пенсионные счета, в соответствии со своим выбором.

Как пояснили в Минсоцполитики, налоговое давление на работодателей не растет за счет снижения ЕСВ на размер накопительного взноса.

«Человек имеет право в любое время отказаться от уплаты добровольного накопительного взноса с собственной зарплаты. Дополнительные стимулирующие взносы на индивидуальный счет человека в этом случае прекращаются. После отказа за ним остается право возобновить уплату добровольных взносов в любое время по собственному желанию с одновременным возобновлением уплаты стимулирующего взноса от государства», — отмечают в министерстве.

Человек на каждый свой вклад за счет софинансирования от государства фактически сразу получит 100-процентную доходность дополнительно к доходности от инвестирования.

Справка Finance.ua:

  • Министерство социальной политики намерено ввести социальные пакеты с накопительными пенсиями для сотрудников медицинских учреждений и Национальной полиции;
  • если Верховная Рада проголосует за соответствующий закон в 2021 году, то накопительная пенсионная система может заработать уже в 2023—2024 годах.

Как накопить на пенсию? Как докупить страховой стаж к пенсии? Стоит ли вкладывать в НПФ? Ответы на эти и другие вопросы о пенсиях вы сможете найти в в телеграм-канале Finance_ukr.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минсоцполитики
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.