Украинцам готовят новую модель накопительных взносов

Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, узнал, что Министерство социальной политики готовит новую модель накопительных взносов.
«Минсоцполитики предлагает не обязывать людей платить взносы на общеобязательное накопительное пенсионное обеспечение за свой счет, но поощрять их это делать через 100% бонус от государства в рамках 1% от заработной платы на старте работы системы», — сказано в сообщении.
Предлагается следующая модель накопительных взносов:
Что это значит. Все застрахованные лица автоматически становятся участниками второго уровня пенсионной системы и получают от 1% до 3% от своей заработной платы на собственные пенсионные счета, в соответствии со своим выбором.
Как пояснили в Минсоцполитики, налоговое давление на работодателей не растет за счет снижения ЕСВ на размер накопительного взноса.
«Человек имеет право в любое время отказаться от уплаты добровольного накопительного взноса с собственной зарплаты. Дополнительные стимулирующие взносы на индивидуальный счет человека в этом случае прекращаются. После отказа за ним остается право возобновить уплату добровольных взносов в любое время по собственному желанию с одновременным возобновлением уплаты стимулирующего взноса от государства», — отмечают в министерстве.
Человек на каждый свой вклад за счет софинансирования от государства фактически сразу получит 100-процентную доходность дополнительно к доходности от инвестирования.
Как накопить на пенсию? Как докупить страховой стаж к пенсии? Стоит ли вкладывать в НПФ? Ответы на эти и другие вопросы о пенсиях вы сможете найти в в телеграм-канале Finance_ukr.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В НБУ пересчитали всю наличность, которую украинцы держат на рукахВчера, 12:03 - 3107 6
«Нафтогаз» планирует за 10 лет нарастить добычу газа почти в два раза4 ч. назад - 219 5
В Киеве повысят стоимость проезда в общественном транспорте3 ч. назад - 927 4
НБУ запрещает депозиты украинцев в российских рублях2 ч. назад - 218 3
Кабмин прекратил полномочия последнего члена наблюдательного совета УЗВчера, 16:28 - 382 2
Сколько стоит перерегистрация авто в УкраинеВчера, 14:02 - 3696
В НБУ пересчитали всю наличность, которую украинцы держат на рукахВчера, 12:03 - 3107 6
Межбанк: кто снова спас американскую валюту от обвалаВчера, 18:45 - 1832
Данилишин проанализировал ситуацию на валютном рынкеВчера, 13:21 - 1799
Долги на полмиллиарда: какие ФОПы чаще всего не платят налогиВчера, 13:00 - 1777
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPodsПозавчера, 12:10 - 249
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 3392 3
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 965 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2644 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 2071 1