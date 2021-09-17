Украинцам готовят новую модель накопительных взносов

Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, узнал, что Министерство социальной политики готовит новую модель накопительных взносов.

«Минсоцполитики предлагает не обязывать людей платить взносы на общеобязательное накопительное пенсионное обеспечение за свой счет, но поощрять их это делать через 100% бонус от государства в рамках 1% от заработной платы на старте работы системы», — сказано в сообщении.

Предлагается следующая модель накопительных взносов:

обязательные взносы на индивидуальные счета людей в размере 1% платит работодатель (за счет снижения ЕСВ ) в пользу всех лиц, в отношении которых он является страхователем в системе общеобязательного государственного социального страхования;

добровольные взносы на свои индивидуальные счета в размере 1% платят все застрахованные лица из собственной заработной платы (дохода, денежного обеспечения) на условиях автозаписи с правом отказа;

на индивидуальные счета людей, которые не отказались от добровольной уплаты накопительных взносов с собственной зарплаты, государство перечисляет дополнительные стимулирующие взносы в размере 1%.

Что это значит. Все застрахованные лица автоматически становятся участниками второго уровня пенсионной системы и получают от 1% до 3% от своей заработной платы на собственные пенсионные счета, в соответствии со своим выбором.

Как пояснили в Минсоцполитики, налоговое давление на работодателей не растет за счет снижения ЕСВ на размер накопительного взноса.

«Человек имеет право в любое время отказаться от уплаты добровольного накопительного взноса с собственной зарплаты. Дополнительные стимулирующие взносы на индивидуальный счет человека в этом случае прекращаются. После отказа за ним остается право возобновить уплату добровольных взносов в любое время по собственному желанию с одновременным возобновлением уплаты стимулирующего взноса от государства», — отмечают в министерстве.

Человек на каждый свой вклад за счет софинансирования от государства фактически сразу получит 100-процентную доходность дополнительно к доходности от инвестирования.

Справка Finance.ua:

в рамках пенсионной реформы в Украине будет предусмотрена серьезная защита накоплений украинцев;

Министерство социальной политики намерено ввести социальные пакеты с накопительными пенсиями для сотрудников медицинских учреждений и Национальной полиции;

если Верховная Рада проголосует за соответствующий закон в 2021 году, то накопительная пенсионная система может заработать уже в 2023—2024 годах.

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