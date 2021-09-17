Гривна вошла в топ-10 самых прибыльных валют года

Украинская гривна заняла шестое место в рейтинге самых прибыльных валют мира в 2021 году от Bloomberg.
По данным агентства, за январь-сентябрь гривна укрепилась к доллару на 7%.
Первое место занимает сейшельская рупия, которая лишь на этой неделе укрепилась на 2,9% к доллару, а с начала года – на 60% благодаря восстановлению туристического бизнеса.
Сейшельская рупия показала лучший результат среди 146 валют во всем мире по данным Bloomberg.
На втором месте в рейтинге замбийская квача, на третьем – мозамбикский метикал, на четвертом – армянский драм, на пятом – ангольская квача.
В топ-10 самых прибыльных валют мира также вошли грузинский лари, белорусский рубль, угандийский шиллинг и доминиканский песо.
График: Bloomberg
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