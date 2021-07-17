Индекс Биг Мака: сколько должен стоить доллар в Украине

Согласно индексу Биг Мака, $1 в Украине должен стоить 11,5 гривен.
Об этом сообщает издание The Economist.
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На сегодня в Украине Биг Мак стоит 65 гривен, а в США $5,65. Из этого следует, что один доллар, по индексу Биг Мака, должен торговаться по цене 11,5 гривен.
Разница между этим и фактическим обменным курсом, 27,22 (по состоянию на 22.07.), предполагает, что украинская гривна недооценена на 57,7%.
Самые недооцененные валюты. Ниже, чем Украина, в рейтинге «недооцененности национальных валют» значатся семь стран:
Четыре валюты по «индексу бигмака» оказались переоцененными. Среди них выделяется венесуэльский боливар. По мнению The Economist, он должен стоить на 47,7% дешевле. За ним следует швейцарский франк (на 24,7%), норвежская и шведская кроны (11,5% и 9,6% соответственно).
Евро недооценен к доллару на 11,1%, британский фунт — на 15,5%.
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