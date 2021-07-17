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Индекс Биг Мака: сколько должен стоить доллар в Украине

Индекс Биг Мака: сколько должен стоить доллар в Украине

Согласно индексу Биг Мака, $1 в Украине должен стоить 11,5 гривен.

Об этом сообщает издание The Economist.

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На сегодня в Украине Биг Мак стоит 65 гривен, а в США $5,65. Из этого следует, что один доллар, по индексу Биг Мака, должен торговаться по цене 11,5 гривен.

Разница между этим и фактическим обменным курсом, 27,22 (по состоянию на 22.07.), предполагает, что украинская гривна недооценена на 57,7%.

Самые недооцененные валюты. Ниже, чем Украина, в рейтинге «недооцененности национальных валют» значатся семь стран:

  • Малайзия (-58,1%);
  • Индонезия (-58,5);
  • Турция (-58,7);
  • Азербайджан (-58,9);
  • Южная Африка (-59,6%);
  • РФ (-59,9%);
  • Ливан (-70,2%).

Четыре валюты по «индексу бигмака» оказались переоцененными. Среди них выделяется венесуэльский боливар. По мнению The Economist, он должен стоить на 47,7% дешевле. За ним следует швейцарский франк (на 24,7%), норвежская и шведская кроны (11,5% и 9,6% соответственно).

Евро недооценен к доллару на 11,1%, британский фунт — на 15,5%.

Справка Finance.ua:

  • Индекс Биг Мака — неофициальный способ определения паритета покупательной способности (ПКС). «Бутербродный» курс — это изобретение издание The Economist, которое определяет, сколько должен стоить бутерброд «Биг Мак» от «Макдоналдс» в той или иной стране, учитывая курс ее национальной валюты.
  • Эксперты журнала считают, что этот индекс наиболее наглядно оценивает покупательную способность разных валют с помощью стоимости макдоналдсовського бутерброда благодаря двум причинам: McDonald’s присутствует в большинстве стран мира, а сам Биг Мак содержит достаточное количество продовольственных компонентов (хлеб, мясо и овощи), чтобы считать его универсальным обобщением продукта народного хозяйства.
  • The Economist считает, что соотношение стоимости продукта в разных странах является более или менее эквивалентным соотношению курсов их валют.
По материалам Минфин.com.ua
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