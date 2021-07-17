Индекс Биг Мака: сколько должен стоить доллар в Украине

Согласно индексу Биг Мака, $1 в Украине должен стоить 11,5 гривен.

Об этом сообщает издание The Economist.

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На сегодня в Украине Биг Мак стоит 65 гривен, а в США $5,65. Из этого следует, что один доллар, по индексу Биг Мака, должен торговаться по цене 11,5 гривен.

Разница между этим и фактическим обменным курсом, 27,22 (по состоянию на 22.07.), предполагает, что украинская гривна недооценена на 57,7%.

Самые недооцененные валюты. Ниже, чем Украина, в рейтинге «недооцененности национальных валют» значатся семь стран:

Малайзия (-58,1%);

Индонезия (-58,5);

Турция (-58,7);

Азербайджан (-58,9);

Южная Африка (-59,6%);

РФ (-59,9%);

Ливан (-70,2%).

Четыре валюты по «индексу бигмака» оказались переоцененными. Среди них выделяется венесуэльский боливар. По мнению The Economist, он должен стоить на 47,7% дешевле. За ним следует швейцарский франк (на 24,7%), норвежская и шведская кроны (11,5% и 9,6% соответственно).

Евро недооценен к доллару на 11,1%, британский фунт — на 15,5%.

Справка Finance.ua:

Индекс Биг Мака — неофициальный способ определения паритета покупательной способности ( ПКС ). «Бутербродный» курс — это изобретение издание The Economist, которое определяет, сколько должен стоить бутерброд «Биг Мак» от «Макдоналдс» в той или иной стране, учитывая курс ее национальной валюты.

Эксперты журнала считают, что этот индекс наиболее наглядно оценивает покупательную способность разных валют с помощью стоимости макдоналдсовського бутерброда благодаря двум причинам: McDonald’s присутствует в большинстве стран мира, а сам Биг Мак содержит достаточное количество продовольственных компонентов (хлеб, мясо и овощи), чтобы считать его универсальным обобщением продукта народного хозяйства.