0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 104 0

Ждать ли украинцам «сюрпризов» от доллара в октябре: прогнозы

Ждать ли украинцам «сюрпризов» от доллара в октябре: прогнозы

В начале октября курс доллара в Украине продолжит расти, но уже к середине следующего месяца гривна восстановит свои позиции.

Такой прогноз в комментарии Banker.ua озвучил ведущий эксперт департамента казначейства и финансовых институтов «ОТП Банка» Антон Куринной.

О курсе валют, прогнозах экспертов и изменениях на межбанковском рынке мы также пишем в телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь!

По словам представителя «ОТП Банка», в конце сентября валютный рынок ведет себя немного хаотично и волатильно, чего давно не наблюдалось в контексте спокойной пары грн/долл.

В начале октября банк прогнозирует рост курса доллара, но уже к середине следующего месяца, как ожидается, гривна восстановит свои позиции.

Читайте также: Аналитики КШЭ спрогнозировали курс доллара в 2022 году

«Если регулятор продолжит более нейтрально выходить на рынок, возможно, курс вернется к уровням 26,50-26,60 грн/$», – отмечает Антон Куринной.

В «Идея Банке» также не прогнозируют серьезных изменений котировок в ту или иную сторону в ближайшее время.

По мнению Ярослава Кабина, возглавляющего департамент казначейства «Идея Банка», в ближайшие недели курс будет колебаться в пределах 26,50-27,00 грн/$.

Среди ключевых факторов, обеспечивших недавнее ослабление доллара, эксперт выделяет большие продажи валюты нерезидентами с целью покупки ОВГЗ, сокращение спроса на валюту со стороны крупных импортеров бытовой техники и энергоносителей в ожидании возможного локдауна и начало периода возмещения НДС экспортерам.

По мнению директора департамента казначейских операций «Юнекс Банка» Анны Волуйчак, ключевой причиной укрепления гривны на прошлой неделе стало несоответствие ожиданий большинства участников торгов и реальной ситуации.

«Рынок был настроен на постепенную девальвацию гривны на фоне сокращения объема предложения иностранной валюты из-за активизации выплат НДС-возмещения экспортерам. Однако в середине недели на торгах наблюдалось очевидное преобладание предложения. Среди продавцов особо выделялись банки, обслуживающие агрохолдинги и нерезидентов. Движение вниз усилили спекулятивно настроенные участники, которые спешили закрыть долгую валютную позицию», – отмечает эксперт.

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua

По материалам Banker.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.