Ждать ли украинцам «сюрпризов» от доллара в октябре: прогнозы

В начале октября курс доллара в Украине продолжит расти, но уже к середине следующего месяца гривна восстановит свои позиции.
Такой прогноз в комментарии Banker.ua озвучил ведущий эксперт департамента казначейства и финансовых институтов «ОТП Банка» Антон Куринной.
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По словам представителя «ОТП Банка», в конце сентября валютный рынок ведет себя немного хаотично и волатильно, чего давно не наблюдалось в контексте спокойной пары грн/долл.
В начале октября банк прогнозирует рост курса доллара, но уже к середине следующего месяца, как ожидается, гривна восстановит свои позиции.
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«Если регулятор продолжит более нейтрально выходить на рынок, возможно, курс вернется к уровням 26,50-26,60 грн/$», – отмечает Антон Куринной.
В «Идея Банке» также не прогнозируют серьезных изменений котировок в ту или иную сторону в ближайшее время.
По мнению Ярослава Кабина, возглавляющего департамент казначейства «Идея Банка», в ближайшие недели курс будет колебаться в пределах 26,50-27,00 грн/$.
Среди ключевых факторов, обеспечивших недавнее ослабление доллара, эксперт выделяет большие продажи валюты нерезидентами с целью покупки ОВГЗ, сокращение спроса на валюту со стороны крупных импортеров бытовой техники и энергоносителей в ожидании возможного локдауна и начало периода возмещения НДС экспортерам.
По мнению директора департамента казначейских операций «Юнекс Банка» Анны Волуйчак, ключевой причиной укрепления гривны на прошлой неделе стало несоответствие ожиданий большинства участников торгов и реальной ситуации.
«Рынок был настроен на постепенную девальвацию гривны на фоне сокращения объема предложения иностранной валюты из-за активизации выплат НДС-возмещения экспортерам. Однако в середине недели на торгах наблюдалось очевидное преобладание предложения. Среди продавцов особо выделялись банки, обслуживающие агрохолдинги и нерезидентов. Движение вниз усилили спекулятивно настроенные участники, которые спешили закрыть долгую валютную позицию», – отмечает эксперт.
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