День финансов: закон об олигархах, акция по автострахованию, цена за свет с октября

В четверг, 23 сентября, расскажем о решениях Рады, Минсоцполитики и Лондонского суда.
Украина перешла в «желтую» зону. С 23 сентября во всех регионах Украины будет установлен «желтый» уровень эпидопасности.
Это значит, что помимо масочного режима и необходимости соблюдать дистанцию, запрещаются массовые мероприятия при участии более 1 чел. на 4 кв. м площади помещения или территории. Загруженность спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 чел. на 10 кв. м. Также будут работать учебные заведения, где не менее 80% работников имеет «желтый» или «зеленый» COVID-сертификат.
Рада приняла закон об олигархах. Депутаты приняли во втором чтении и в целом законопроект об олигархах №5599. Законом предусмотрено создание специального реестра, куда будут вносить олигархов. Для этого они должны соответствовать трем из четырех критериев. Определять олигархов будет СНБО. Если лицо попало в список олигархов, то к нему применяют ряд ограничений.
Решение Лондонского суда по делу ПриватБанка. Лондонский суд отклонил иск на 350 млн долларов Игоря Суркиса и связанных компаний к Петру Порошенко и Валерии Гонтаревой относительно компенсации за потерянные во время национализации ПриватБанка в 2016 году активы.
Цена за свет с октября. Как сообщил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко, утверждены примерные договоры купли-продажи электрической энергии. Так, с 1 октября цена электроэнергии будет снижена для 80% бытовых потребителей и составит 1,44 грн/кВтч при условии потребления до 250 кВтч.
«Пакет малыша» возвращается. Как сообщили в официальном представительстве «Пакета малыша», тендерные процедуры по закупке завершены. Начиная со следующей недели родильные дома и центры социальной защиты во всех регионах Украины получат свои беби-боксы. Как там отметили, заключенный договор с производителем Пакетов малыша позволяет закупить 53 000 бэби-боксов с общей экономией 63 млн грн для государства.
40 тыс. «еврономеров» за 100 дней. Таможня за 100 дней действия законов об упрощенном таможенном оформлении и налогообложении оформила почти 40 тыс. авто на еврономерах. В бюджет уже уплачено около 1,4 млрд грн.
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Параметры накопительной пенсионной системы. Минсоцполитики предлагает ввести обязательные накопления для всех работающих лиц моложе 50 лет, и добровольные — для лиц старше 50 лет. Взносы предварительно составят 2% от работодателя и 2% от работника (но может быть 1% и 1%). Деньги из накоплений будут вкладывать в пенсионные фонды — негосударственные или государственные, которые будут заниматься их инвестированием. Выплаты по накоплениям можно будет получить несколькими способами.
Неплохой способ сбережения и накопления средств на пенсию – банковский депозит. В новом видео на нашем YouTube-канале Finance.ua финансовый эксперт Алексей Козырев расскажет, что ждать от процентных ставок по депозитам на следующий год, учитывая то, какой курс заложили в бюджет-2022. Также эксперт традиционно предоставит прогноз курса валют на неделю:
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