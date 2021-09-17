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Назвали основные параметры накопительной пенсионной системы

Назвали основные параметры накопительной пенсионной системы

Глава Минсоцполитики Марина Лазебная назвала основные параметры накопительной пенсионной системы, которую предлагает ввести Кабмин.

О наработках министр рассказала на круглом столе в Институте Горшенина в среду, 22 сентября.

В частности, министерство предлагает ввести обязательные накопления для всех работающих лиц моложе 50 лет, и добровольные — для лиц старше 50 лет. Взносы предварительно составят 2% от работодателя и 2% от работника (но может быть 1% и 1%). Министерство настаивает, чтобы это происходило за счет уменьшения существующих налогов и сборов.

Деньги из накоплений будут вкладывать в пенсионные фонды — негосударственные или государственные, которые будут заниматься их инвестированием. Выплаты по накоплениям можно будет получить несколькими способами. Базовый — это ежемесячная выплата в течение 10 лет. Также будет возможность единовременного платежа или пожизненных выплат.

Кабмин планирует реализовать накопительный уровень пенсионной системы на основе существующих органов без создания дополнительных институтов.

В то же время Лазебная подчеркнула, что введение накопительной системы — неизбежно.

«Вопрос не в том, быть или не быть, вопрос в консенсусе. Если все объединятся, система будет. Потому что людям нужно говорить правду, нужно показывать перспективы», — подчеркнула Лазебная.

По словам министра, будущее пенсионной системы без реформы будет безрадостным.

«С 2004 года в Украине была введена страховая пенсионная система. То есть чем больше ты работаешь, тем больше у тебя пенсия. И действительно, лет пять мы имели очень хорошие показатели. Пенсия составляла где-то 57−60% заработка, это очень хороший показатель. Сегодня мы имеем 30%. Это мало. Но перспектива — 20%», — пояснила Лазебная.

Глава Минсоцполитики напомнила, что введение накопительной пенсионной системы не означает отказ от солидарной, когда работающие содержат пенсионеров.

«Солидарная система будет в стране всегда”, – резюмировала Лазебная.

Справка Finance.ua:

  • как сообщал министр финансов Сергей Марченко, нынешнюю систему пенсионного обеспечения в Украине нужно безотлагательно менять — чтобы обеспечить хотя бы минимальные выплаты украинцам, которые будут выходить на заслуженный отдых в будущем;
  • он также прогнозирует, что первый год накопительных пенсий аккумулирует 56 млрд грн;
  • накопительный уровень пенсионной системы может быть введен за счет перераспределения расходов между работодателем, сотрудником и правительством. Он не должен влиять на текущие поступления Пенсионного фонда Украины.

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По материалам Корреспондент.net
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