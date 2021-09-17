Лондонский суд отклонил иск Суркиса к Порошенко и Гонтаревой на 350 млн долларов

Лондонский суд отклонил иск на 350 млн долларов Игоря Суркиса и связанных компаний к Петру Порошенко и Валерии Гонтаревой относительно компенсации за потерянные во время национализации ПриватБанка в 2016 году активы.

Об этом сообщила пресс-служба партии Европейская солидарность со ссылкой на адвоката по делу Илью Новикова.

«Сегодня вышло решение Лондонского суда, которым полностью отказано Игорю Суркису и группе компаний, принадлежащих его семье, в иске о национализации ПриватБанка. Иск на сумму более 350 миллионов долларов», — сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что ранее сотрудники украинского МИД отправили официальное письмо в суд о том, что Украина в лице МИД отказалась от государственного суверенного иммунитета по этому иску.

В партии утверждают, что в случае признания письма судом и одобрения иска, требования в 350 млн долларов с процентами «пришлось бы компенсировать из бюджета Украины».

Кроме того, по словам Новикова, следствием для Суркиса согласно такому решению будет необходимость обсуждать вопрос компенсации судебных издержек.

«Согласно английскому праву этот вопрос обсуждается отдельно, он не решается автоматически. На данный момент эти расходы составляют уже более 2 миллионов долларов», — отметил адвокат.

Согласно материалам дела, истцы не оспаривали действительность Решения 105 (которым Суркисы и были признаны связанными лицами) в целом, национализацию ПриватБанка или процесс Bail-In.

Суркис с компаниями семьи оспаривал непосредственно признание его связанным лицом якобы через сговор Порошенко и Гонтаревой. А именно — чтобы Суркис передал Порошенко 8,33% своих акций в группе «1+1» бесплатно, а не по согласованной ранее (в 2016 году) сумме.

«П (Петр Порошенко. — Ред.) якобы стремился получить долю в „1+1 Медиа“, чтобы повысить свои шансы на переизбрание в президентской гонке 2019 года», — говорится в решении суда.

Ранее сообщалось, что Игорь Суркис и 6 аффилированных с ним офшорных компаний подали иск против Валерии Гонтаревой и Петра Порошенко в высокий суд Лондона с требованием к экс-президенту компенсировать средства за невыполненные условия сделки, по которой он должен был купить долю в телеканале «1+1».

В комментарии ЭП адвокат Игорь Головань отметил, что требования в отношении «1+1» присутствовали в деле, однако главные требования касались компенсации денежных средств от национализации ПриватБанка.

Братья Суркисы судятся в украинских судах относительно неправомерности признания Нацбанком их как связанных с ПриватБанком лиц. Из-за этого решения их средства в банке подлежали принудительному обмену на акции допэмиссии (bail-in) во время национализации финучреждения.