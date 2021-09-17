Марченко рассказал о переходе к накопительным пенсиям — что предлагает правительство

Нынешнюю систему пенсионного обеспечения в Украине нужно безотлагательно менять — чтобы обеспечить хотя бы минимальные выплаты украинцам, которые будут выходить на заслуженный отдых в будущем.

Такое мнение во время заседания круглого стола «Пенсионная реформа в Украине: быть или не быть», организованным Growford Institute и Институтом Горшенина, высказал министр финансов Сергей Марченко.

Основной причиной того, что государство вынуждено все больше дотировать Пенсионный фонд, чиновник назвал неутешительный демографический тренд — сокращение рождаемости и увеличение доли людей пожилого возраста в структуре населения.

«Это не является чем-то уникальным, присущим только Украине. Это мировой тренд старения населения: детей рождается меньше, а пожилые люди живут дольше. Это означает, что они получают социальные выплаты в течение большего периода. Соответственно, надо искать дополнительный финансовый ресурс. А сделать это можно через уплату единого социального взноса», — объяснил Марченко.

Он привел такие данные: сейчас в Украине почти 11 млн пенсионеров, а лиц, которые платят соцвзносы, — всего 9,7 млн. По словам министра, речь идет об угрожающей тенденции, и ситуация, очевидно, будет только ухудшаться.

«Поэтому и нужна серьезная общественная дискуссия относительно того, как решать проблему», — убежден Марченко.

Первыми шагами в этом направлении будет принятие наработанного Минсоцполитики и профильным комитетом парламента с участием Минфина пакета законодательных актов, предусматривающих введение обязательной накопительной системы.

«Речь о том, что каждый украинец сможет открыть накопительные пенсионные счета. Предполагается, что на первом этапе более активную роль будет играть государство, чтобы сформировать доверие к системе. А уже на более поздних этапах (возможно, в 2026-2027 гг.) участники смогут самостоятельно выбирать пенсионные фонды и вкладывать средства — как инвестиции в свое будущее», — сказал глава Минфина.

Параллельно государство будет бороться с теневой занятостью. По его мнению, «если бы вывести из тени большую часть доходов, возможно, и не было бы таких перекосов с финансированием Пенсионного фонда, и не была бы такой мизерной украинская пенсия».