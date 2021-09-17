0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 231 0

Принят закон об олигархах: что он предусматривает

Принят закон об олигархах: что он предусматривает

Верховная Рада Украины приняла закон о создании реестра олигархов и о лишении их некоторых прав. Законопроект № 5599 президента Владимира Зеленского в целом поддержали 279 депутатов.

Об этом сообщается в трансляции заседания парламента в Youtube.

Законом предусмотрено создание специального реестра, куда будут вносить олигархов. Для этого они должны соответствовать трем из четырех критериев: участие в политической жизни, значительное влияние на СМИ, контроль или владение монополией, а также наличие активов на сумму около 2,3 млрд гривен.

В документе прописано, что определение олигархов — это прерогатива СНБО, возглавляемого президентом Владимиром Зеленским.

  • Бизнесмены, попавшие в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию наравне с чиновниками.
  • Им будет запрещено финансировать партии и участвовать в большой приватизации.
  • Олигархам и госслужащим надо будет отчитываться о контактах между собой.

Законопроект № 5599 был подан в Раду президентом Владимиром Зеленским в начале июня. Рада одобрила законопроект «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» в первом чтении 1 июля.

После обращения омбудсмена Людмилы Денисовой, которое поддержали четыре оппозиционные фракции, спикер Рады Дмитрий Разумков 10 сентября направил документ на экспертизу Венецианской комиссии. Комиссия пока не рассмотрела документ и не дала заключения.

Законопроект был внесен в повестку дня Рады на текущее неделе на согласительном совете глав фракций в понедельник, несмотря на возражения Разумкова, который заявлял, что документ не готов к рассмотрению.

Между первым и вторым чтением народные депутаты внесли к нему 1,3 тысячи поправок. Тем не менее, документ во втором чтении был рассмотрен по ускоренной процедуре.

Документ принят в редакции Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.