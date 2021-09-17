Принят закон об олигархах: что он предусматривает

Верховная Рада Украины приняла закон о создании реестра олигархов и о лишении их некоторых прав. Законопроект № 5599 президента Владимира Зеленского в целом поддержали 279 депутатов.
Об этом сообщается в трансляции заседания парламента в Youtube.
Законом предусмотрено создание специального реестра, куда будут вносить олигархов. Для этого они должны соответствовать трем из четырех критериев: участие в политической жизни, значительное влияние на СМИ, контроль или владение монополией, а также наличие активов на сумму около 2,3 млрд гривен.
В документе прописано, что определение олигархов — это прерогатива СНБО, возглавляемого президентом Владимиром Зеленским.
Законопроект № 5599 был подан в Раду президентом Владимиром Зеленским в начале июня. Рада одобрила законопроект «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» в первом чтении 1 июля.
После обращения омбудсмена Людмилы Денисовой, которое поддержали четыре оппозиционные фракции, спикер Рады Дмитрий Разумков 10 сентября направил документ на экспертизу Венецианской комиссии. Комиссия пока не рассмотрела документ и не дала заключения.
Законопроект был внесен в повестку дня Рады на текущее неделе на согласительном совете глав фракций в понедельник, несмотря на возражения Разумкова, который заявлял, что документ не готов к рассмотрению.
Между первым и вторым чтением народные депутаты внесли к нему 1,3 тысячи поправок. Тем не менее, документ во втором чтении был рассмотрен по ускоренной процедуре.
Документ принят в редакции Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
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