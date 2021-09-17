Цена на электроэнергию для населения с 1 октября

Finance.ua как портал, который заботится об экономии и следит за тарифами, узнал от Министерства энергетики о цене на электроэнергию с 1 октября.
Как сообщил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко на заседании аукционного комитета по продаже электрической энергии по двусторонним договорам, были утверждены примерные договоры купли-продажи электрической энергии:
- между НАЭК «Энергоатом» и поставщиком универсальных услуг;
- между НАЭК «Энергоатом» и оператором систем распределения – для компенсации технологических затрат электрической энергии на распределение.
Также были утверждены формы дополнительных соглашений к таким договорам.
В договорах прописан порядок купли-продажи электрической энергии, действия сторон в случае временного приостановления или уменьшения продажи (отпуска) электрической энергии и тому подобное.
С 1 октября цена электроэнергии будет снижена для 80% бытовых потребителей и составит 1,44 грн/кВтч при условии потребления до 250 кВтч.
«Это окончательный этап нормативной подготовки к запуску финансовой модели ПСО с 1 октября этого года. Мы согласовали детали новых договоров купли-продажи с НАЭК «Энергоатом», поставщиками универсальных услуг и ОСР, чтобы обеспечить стабильное и надежное электроснабжение населению в условиях работы нового механизма ПСО», – подчеркнул Юрий Власенко.
Напомним, Кабинет министров 11 августа принял постановление о снижении тарифа на электроэнергию для домохозяйств, которые потребляют менее 250 киловатт в час.
Ранее Кабмин обнародовал «Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы». Согласно документу, в 2022 году тарифы вырастут на 6%, в 2023 году — на 5%, в 2024 году — на 5%.
Советы, как меньше платить за электричество:
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