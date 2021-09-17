0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 858 0

Цена на электроэнергию для населения с 1 октября

Цена на электроэнергию для населения с 1 октября

Finance.ua как портал, который заботится об экономии и следит за тарифами, узнал от Министерства энергетики о цене на электроэнергию с 1 октября.

Как сообщил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко на заседании аукционного комитета по продаже электрической энергии по двусторонним договорам, были утверждены примерные договоры купли-продажи электрической энергии:

- между НАЭК «Энергоатом» и поставщиком универсальных услуг;

- между НАЭК «Энергоатом» и оператором систем распределения – для компенсации технологических затрат электрической энергии на распределение.

Также были утверждены формы дополнительных соглашений к таким договорам.

В договорах прописан порядок купли-продажи электрической энергии, действия сторон в случае временного приостановления или уменьшения продажи (отпуска) электрической энергии и тому подобное.

С 1 октября цена электроэнергии будет снижена для 80% бытовых потребителей и составит 1,44 грн/кВтч при условии потребления до 250 кВтч.

«Это окончательный этап нормативной подготовки к запуску финансовой модели ПСО с 1 октября этого года. Мы согласовали детали новых договоров купли-продажи с НАЭК «Энергоатом», поставщиками универсальных услуг и ОСР, чтобы обеспечить стабильное и надежное электроснабжение населению в условиях работы нового механизма ПСО», – подчеркнул Юрий Власенко.

Напомним, Кабинет министров 11 августа принял постановление о снижении тарифа на электроэнергию для домохозяйств, которые потребляют менее 250 киловатт в час.

Ранее Кабмин обнародовал «Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы». Согласно документу, в 2022 году тарифы вырастут на 6%, в 2023 году — на 5%, в 2024 году — на 5%.

Справка Finance.ua:

Советы, как меньше платить за электричество:

  • замените лампы накаливания энергоэффективными LED-лампами;

  • используйте местное освещение и выключайте свет, когда выходите из комнаты;
  • не закрывайте источники света, раздвигайте шторы и используйте естественное освещение;
  • используйте датчики движения;
  • покупайте бытовую технику с энергопотреблением класса «А» и выше.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Энергетика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.