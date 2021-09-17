0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 16 0

«Пакет малыша» возвращается

«Пакет малыша» возвращается

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал о возвращении бэби-боксов в роддома.

Как сообщили Finance.ua в официальном представительстве «Пакета малыша», тендерные процедуры по закупке завершены. Министерство социальной политики Украины объявило компанию-победителя, а первые пакеты уже собраны и ожидают отправки.

Начиная со следующей недели родильные дома и центры социальной защиты во всех регионах Украины получат свои беби-боксы.

Логистический центр под завязку заполнен и готов к отгрузке первых подарков для новорожденных.

Заключенный договор с производителем Пакетов малыша позволяет закупить 53 000 бэби-боксов с общей экономией 63 млн грн для государства.

Напомним, что из-за несвоевременного проведения тендера они закончились еще в феврале, но уже весной Пакетов малыша не было нигде. Развозка последней партии бэби-боксов в количестве 50 000 штук была окончательно завершена в конце февраля 2021 года.

А проведение тендерных процедур на закупку новой партии боксов задержалось вследствие ошибок, допущенных в тендерной документации, длительного отбора закупочной организации и необходимости внесения поправок в закон.

Заключенное тендерное рамочное соглашение с поставщиком боксов действительно до конца 2021 года. В начале 2022 года Министерство социальной политики должно провести новый тендер.

Справка Finance.ua:

  • с 1 июля родители могут выбирать между натуральным пособием «Пакет малыша» и его денежной компенсацией в объеме трех прожиточных минимумов для детей до 6 лет;
  • с июля 2021 года сумма денежной компенсации составляет 6039 грн. Однако аудит Счетной палаты Украины обнаружил, что этих средств недостаточно, чтобы приобрести набор из пакета малыша в розницу в магазинах — для этого понадобится не менее 9000 грн.
  • Как получить компенсацию за «Пакет малыша»: обратиться в «ПриватБанк»; заключить договор с «ПриватБанком» об открытии счета со специальным режимом использования и социальной карты; обратиться в управление соцзащиты по месту проживания/пребывания со специальным заявлением и пакетом документов в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.