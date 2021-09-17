«Пакет малыша» возвращается

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал о возвращении бэби-боксов в роддома.
Как сообщили Finance.ua в официальном представительстве «Пакета малыша», тендерные процедуры по закупке завершены. Министерство социальной политики Украины объявило компанию-победителя, а первые пакеты уже собраны и ожидают отправки.
Начиная со следующей недели родильные дома и центры социальной защиты во всех регионах Украины получат свои беби-боксы.
Логистический центр под завязку заполнен и готов к отгрузке первых подарков для новорожденных.
Заключенный договор с производителем Пакетов малыша позволяет закупить 53 000 бэби-боксов с общей экономией 63 млн грн для государства.
Напомним, что из-за несвоевременного проведения тендера они закончились еще в феврале, но уже весной Пакетов малыша не было нигде. Развозка последней партии бэби-боксов в количестве 50 000 штук была окончательно завершена в конце февраля 2021 года.
А проведение тендерных процедур на закупку новой партии боксов задержалось вследствие ошибок, допущенных в тендерной документации, длительного отбора закупочной организации и необходимости внесения поправок в закон.
Заключенное тендерное рамочное соглашение с поставщиком боксов действительно до конца 2021 года. В начале 2022 года Министерство социальной политики должно провести новый тендер.
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