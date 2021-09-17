«Пакет малыша» возвращается

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал о возвращении бэби-боксов в роддома.

Как сообщили Finance.ua в официальном представительстве «Пакета малыша», тендерные процедуры по закупке завершены. Министерство социальной политики Украины объявило компанию-победителя, а первые пакеты уже собраны и ожидают отправки.

Начиная со следующей недели родильные дома и центры социальной защиты во всех регионах Украины получат свои беби-боксы.

Логистический центр под завязку заполнен и готов к отгрузке первых подарков для новорожденных.

Заключенный договор с производителем Пакетов малыша позволяет закупить 53 000 бэби-боксов с общей экономией 63 млн грн для государства.

Напомним, что из-за несвоевременного проведения тендера они закончились еще в феврале, но уже весной Пакетов малыша не было нигде. Развозка последней партии бэби-боксов в количестве 50 000 штук была окончательно завершена в конце февраля 2021 года.

А проведение тендерных процедур на закупку новой партии боксов задержалось вследствие ошибок, допущенных в тендерной документации, длительного отбора закупочной организации и необходимости внесения поправок в закон.

Заключенное тендерное рамочное соглашение с поставщиком боксов действительно до конца 2021 года. В начале 2022 года Министерство социальной политики должно провести новый тендер.

Справка Finance.ua:

с 1 июля родители могут выбирать между натуральным пособием «Пакет малыша» и его денежной компенсацией в объеме трех прожиточных минимумов для детей до 6 лет;

с июля 2021 года сумма денежной компенсации составляет 6039 грн. Однако аудит Счетной палаты Украины обнаружил, что этих средств недостаточно, чтобы приобрести набор из пакета малыша в розницу в магазинах — для этого понадобится не менее 9000 грн.

Как получить компенсацию за «Пакет малыша»: обратиться в «ПриватБанк»; заключить договор с «ПриватБанком» об открытии счета со специальным режимом использования и социальной карты; обратиться в управление соцзащиты по месту проживания/пребывания со специальным заявлением и пакетом документов в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка.

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