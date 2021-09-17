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Украина перейдет в «желтую» зону карантина (инфографика)

Украина перейдет в «желтую» зону карантина (инфографика)

С 23 сентября во всех регионах Украины будет установлен «желтый» уровень эпидопасности.

Напомним, Кабинет Министров 20 сентября принял решение о продлении карантина до 31 декабря 2021 года. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал, что означает желтая зона.

Помимо масочного режима и необходимости соблюдать дистанцию, запрещаются массовые мероприятия при участии более 1 чел. на 4 кв. м площади помещения или территории. Загруженность спортзалов и фитнес-центров более чем 1 чел. на 10 кв. м. Будут работать учебные заведения, где не менее 80% работников имеет «желтый» или «зеленый» COVID-сертификат.

В “красной” зоне бизнес сможет работать, если 100% работников и посетителей вакцинированы.

Бизнесу предлагается два варианта работы:

  • работать можно без дополнительных ограничений, но 80% персонала и все посетители должны иметь «желтый» ковид-сертификат, удостоверяющий получение одной дозы вакцины, отрицательный ПЦР-тест или справку о выздоровлении. Бизнес должен самостоятельно проверять наличие этих документов;
  • работать со всеми дополнительными ограничениями.

В ближайшее время некоторые области могут перейти в “красную” зону. В этих регионах бизнес сможет работать, если все работники и все посетители смогут «зеленые» ковид-сертификаты.

Справка Finance.ua:

  • с 20 сентября в Украине стали действовать новые правила карантина.
  • налоговики напомнили об особенностях применения штрафных санкций за нарушения налогового законодательства, совершенные в течение действия карантина.
По материалам Finance.UA
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