Украина перейдет в «желтую» зону карантина (инфографика)

С 23 сентября во всех регионах Украины будет установлен «желтый» уровень эпидопасности.
Напомним, Кабинет Министров 20 сентября принял решение о продлении карантина до 31 декабря 2021 года. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал, что означает желтая зона.
Помимо масочного режима и необходимости соблюдать дистанцию, запрещаются массовые мероприятия при участии более 1 чел. на 4 кв. м площади помещения или территории. Загруженность спортзалов и фитнес-центров более чем 1 чел. на 10 кв. м. Будут работать учебные заведения, где не менее 80% работников имеет «желтый» или «зеленый» COVID-сертификат.
В “красной” зоне бизнес сможет работать, если 100% работников и посетителей вакцинированы.
Бизнесу предлагается два варианта работы:
В ближайшее время некоторые области могут перейти в “красную” зону. В этих регионах бизнес сможет работать, если все работники и все посетители смогут «зеленые» ковид-сертификаты.
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