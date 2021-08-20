Какие штрафные санкции применяются за нарушения налогового законодательства, совершенные в карантин

Налоговики напомнили об особенностях применения штрафных санкций за нарушения налогового законодательства, совершенные в течение действия карантина.
Об этом сообщается на сайте Главного управления ГНС в г. Киеве.
За нарушения налогового законодательства, совершенные в течение периода с 1 марта 2020 года по последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина, установленного Кабинетом Министров Украины на всей территории Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни (COVID-19), штрафные санкции не применяются, кроме санкций за:
- учета, производства, хранения и транспортировки горючего и спирта этилового, алкогольных напитков и табачных изделий;
- целевого использования горючего, спирта этилового налогоплательщиками;
- оборудование акцизных складов расходомерами-счетчиками и/или равномерными счетчиками;
- осуществление функций, определенных законодательством в сфере производства и оборота спирта, алкогольных напитков и табачных изделий, топлива;
- осуществление субъектами хозяйствования операций по реализации горючего или спирта этилового без регистрации таких субъектов плательщиками акцизного налога;
В течение периода с 1 марта 2020 года по последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина, налогоплательщикам не начисляется пеня, а начисленная, но не уплаченная за этот период пеня подлежит списанию.
То есть, если срок уплаты согласованной суммы денежного обязательства приходится на указанный период, и этот срок нарушен, то уплата указанной суммы налогоплательщиком происходит без применения указанных штрафных санкций.
Однако такое освобождение не распространяется на случаи нарушения сроков уплаты согласованной суммы денежного обязательства по налогу на добавленную стоимость, акцизному налогу, рентной плате.
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