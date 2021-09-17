Оформлено почти 40 тыс. авто «на еврономерах» за 100 дней действия законов

Воспользоваться льготами на растаможку смогут не все владельцы еврономеров. Хотя большинство из них сможет, наконец, узаконить статус своих автомобилей. Finance.ua как портал, заботящийся об экономии, узнал, сколько оформлено таких авто.
За 100 дней действия законов Украины от 15.04.2021 №1402-IX и №1403-IX об упрощенном таможенном оформлении и налогообложении авто “на еврономерах”, в частности с 15.06.21 по 22.09.21, оформлено почти 40 тыс. таких автомобилей.
В бюджет за указанный период уже уплачено около 1,4 млрд грн.
С 1 июля 2021 года, начала работы Гостаможслужбы в формате единого юридического лица, по состоянию на 22 сентября 2021 года лидерами по количеству авто стали:
Напомним, после долгих протестов и дискуссий 15 июня введены в действие законы № 1402-ІХ и № 1403-ІХ. Они дают владельцам авто на еврономерах временную возможность провести упрощенное таможенное оформление своих транспортных средств и уплатить меньше налогов и сборов и других обязательных платежей.
Этой возможностью можно воспользоваться до 10 ноября 2021 года. Для участников боевых действий период несколько больше – законодатель определяет для них предельным сроком 8 февраля 2022 года.
Документы, требующиеся для оформления автомобиля:
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