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Оформлено почти 40 тыс. авто «на еврономерах» за 100 дней действия законов

Оформлено почти 40 тыс. авто «на еврономерах» за 100 дней действия законов

Воспользоваться льготами на растаможку смогут не все владельцы еврономеров. Хотя большинство из них сможет, наконец, узаконить статус своих автомобилей. Finance.ua как портал, заботящийся об экономии, узнал, сколько оформлено таких авто.

За 100 дней действия законов Украины от 15.04.2021 №1402-IX и №1403-IX об упрощенном таможенном оформлении и налогообложении авто “на еврономерах”, в частности с 15.06.21 по 22.09.21, оформлено почти 40 тыс. таких автомобилей.

В бюджет за указанный период уже уплачено около 1,4 млрд грн.

С 1 июля 2021 года, начала работы Гостаможслужбы в формате единого юридического лица, по состоянию на 22 сентября 2021 года лидерами по количеству авто стали:

  • Закарпатская таможня – 7659 авто
  • Киевская таможня – 4163 авто.
  • Одесская таможня – 4093 авто.
  • Черновицкая таможня – 3218 авто.
  • Ивано-Франковская таможня – 2361 авто.

Напомним, после долгих протестов и дискуссий 15 июня введены в действие законы № 1402-ІХ и № 1403-ІХ. Они дают владельцам авто на еврономерах временную возможность провести упрощенное таможенное оформление своих транспортных средств и уплатить меньше налогов и сборов и других обязательных платежей.

Этой возможностью можно воспользоваться до 10 ноября 2021 года. Для участников боевых действий период несколько больше – законодатель определяет для них предельным сроком 8 февраля 2022 года.

Справка Finance.ua:

Документы, требующиеся для оформления автомобиля:

  • регистрационные (технические) документы на транспортное средство (как правило, это технический паспорт);
  • документы, подтверждающие право собственности лица на транспортное средство (как правило, это договор купли-продажи) или право им распоряжаться и декларировать (как правило, это доверенность);
  • счет-фактура (инвойс) или другой документ, который определяет стоимость товара (возможно, это будет один и тот же документ, подтверждающий право собственности). Все документы подаются вместе с таможенной декларацией.

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По материалам Finance.UA
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