Гетманцев объяснил, могут ли банки требовать плату за спецсчет под налоговую амнистию

Требование банков оплачивать услугу по открытию специального счета, необходимого для декларации наличных средств в рамках налоговой амнистии, является «кощунством» и «неумным маркетинговым ходом».
Такое мнение высказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в комментарии UBR.ua.
Как отмечается, несмотря на старт налоговой амнистии с 1 сентября, банкам приходится отказывать клиентам в открытии специальных счетов. На них декларантам нужно переводить наличные деньги — только таким образом их можно легализовать в рамках амнистии.
После открытия специального счета у банков есть до 60 дней, чтобы провести в отношении клиента финансовый мониторинг. По словам банкиров, для них это затратная процедура — чтобы ее «отбить», финучреждения будут требовать с клиентов отдельной оплаты.
Сейчас банки ждут разъяснений от НБУ и Минфина касательно того, могут ли они устанавливать комиссионное вознаграждения в рамках амнистии и в каком размере.
Между тем Даниил Гетманцев объяснил, что власти не могут запретить банкам брать комиссию с пользователей спецсчетов — но при этом заметил, что за финмониторинг отдельную плату «никто не берет».
Кроме того, в рамках налоговой амнистии НБУ рекомендовал банкам сократить мониторинг до проверки анкет, которые в соответствии с порядком открытия спецсчета декларант самостоятельно заполняет и передает банку.
Поэтому Гетманцев убежден, что большинство банков не будут требовать с клиентов оплачивать открытие счета, необходимого для амнистирования наличных денег.
«Я не представляю себе, за что там можно брать комиссию — это минимальная операция. Если банк хочет привлечь к себе клиента, который, возможно, потом оставит эти деньги на счете, то я бы не советовал ему брать комиссию — это не очень умный маркетинговый ход. Если банк устанавливает вам комиссию, то идите в тот, который не устанавливает», — посоветовал Гетманцев.
В то же время на горячей линии НБУ, отрытой для консультирования желающих воспользоваться налоговой амнистией, рассказали, что пока не располагают данными о том, устанавливал ли какой-либо из банков комиссию за услугу.
Если в конкретном банке такое требование предъявляется, то в НБУ советуют сразу из отделения звонить на их горячую линию.
«Мы эту информацию зафиксируем, оперативно ее обработаем и предоставим данные касательно правомерности таких действий», — объяснили на горячей линии НБУ.
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