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Гетманцев объяснил, могут ли банки требовать плату за спецсчет под налоговую амнистию

Гетманцев объяснил, могут ли банки требовать плату за спецсчет под налоговую амнистию

Требование банков оплачивать услугу по открытию специального счета, необходимого для декларации наличных средств в рамках налоговой амнистии, является «кощунством» и «неумным маркетинговым ходом».

Такое мнение высказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в комментарии UBR.ua.

Как отмечается, несмотря на старт налоговой амнистии с 1 сентября, банкам приходится отказывать клиентам в открытии специальных счетов. На них декларантам нужно переводить наличные деньги — только таким образом их можно легализовать в рамках амнистии.

После открытия специального счета у банков есть до 60 дней, чтобы провести в отношении клиента финансовый мониторинг. По словам банкиров, для них это затратная процедура — чтобы ее «отбить», финучреждения будут требовать с клиентов отдельной оплаты.

Сейчас банки ждут разъяснений от НБУ и Минфина касательно того, могут ли они устанавливать комиссионное вознаграждения в рамках амнистии и в каком размере.

Между тем Даниил Гетманцев объяснил, что власти не могут запретить банкам брать комиссию с пользователей спецсчетов — но при этом заметил, что за финмониторинг отдельную плату «никто не берет».

Кроме того, в рамках налоговой амнистии НБУ рекомендовал банкам сократить мониторинг до проверки анкет, которые в соответствии с порядком открытия спецсчета декларант самостоятельно заполняет и передает банку.

Поэтому Гетманцев убежден, что большинство банков не будут требовать с клиентов оплачивать открытие счета, необходимого для амнистирования наличных денег.

Налоговая амнистия: какие цели преследует власть 💼

«Я не представляю себе, за что там можно брать комиссию — это минимальная операция. Если банк хочет привлечь к себе клиента, который, возможно, потом оставит эти деньги на счете, то я бы не советовал ему брать комиссию — это не очень умный маркетинговый ход. Если банк устанавливает вам комиссию, то идите в тот, который не устанавливает», — посоветовал Гетманцев.

В то же время на горячей линии НБУ, отрытой для консультирования желающих воспользоваться налоговой амнистией, рассказали, что пока не располагают данными о том, устанавливал ли какой-либо из банков комиссию за услугу.

Если в конкретном банке такое требование предъявляется, то в НБУ советуют сразу из отделения звонить на их горячую линию.

«Мы эту информацию зафиксируем, оперативно ее обработаем и предоставим данные касательно правомерности таких действий», — объяснили на горячей линии НБУ.

Справка Finance.ua:

  • С 1 сентября 2021 года, в Украине стартовало одноразовое (специальное) добровольное декларирование, которое продлится до 1 сентября 2022 года. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, решил рассказать о главных особенностях процедуры;
  • налоговая амнистия является добровольной процедурой, а гражданам, которые хотят воспользоваться ею, необходимо ознакомиться с несколькими правилами;
  • однократное добровольное декларирование может стать спасительным для незначительного количества украинцев, у которых имеются не обложенные налогами доходы.
По материалам УБР
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