В Украине стартовало одноразовое добровольное декларирование

Сегодня, 1 сентября 2021 года, в Украине стартует одноразовое (специальное) добровольное декларирование, которое продлится до 1 сентября 2022 года. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, решил рассказать о главных особенностях процедуры.

Граждане Украины, владеющие активами, которые не были обложены налогом должным образом, могут добровольно пройти одноразовое (специальное) декларирование, оплатить одноразовый сбор и легализовать такие активы. Налоговая амнистия распространяется, в частности, на такие активы в виде денежных средств, валютных ценностей, ценных бумаг, движимого и недвижимого имущества в Украине и за рубежом.

Какие активы подлежат одноразовому (специальному) декларированию:

валютные ценности;

недвижимое имущество (земельные участки, объекты жилой и нежилой недвижимости);

движимое имущество;

доли (паи) в имуществе юридических лиц или в образованиях без статуса юридического лица, другие корпоративные права, имущественные права на объекты интеллектуальной собственности;

ценные бумаги и/или финансовые инструменты, определенные законом;

права на получение дивидендов, процентов или другой аналогичной имущественной выгоды, не связанные с правом собственности на ценные бумаги;

другие активы физического лица, в том числе имущество, банковские металлы, которые не размещены на счетах, памятные банкноты и монеты, имущественные права, принадлежащие декларанту или с которых декларант получает или имеет право получать доходы на основании договора об управлении имуществом или другого аналогичного соглашения и не платит владельцу такого имущества часть надлежащего владельцу дохода.

Из задекларированных активов гражданину придется уплатить сбор:

5% по валютным ценностям на счетах в банках в Украине, а также другим активам, содержащимся (зарегистрированным) в нашей стране;

9% по валютным ценностям на счетах в иностранных финансовых учреждениях, а также по другим активам, содержащимся за рубежом;

2,5% по номинальной стоимости государственных облигаций Украины, приобретенных декларантом в период с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года.

Сбор необходимо уплатить в течение 30 календарных дней с момента подачи декларации. Если гражданин оплатит все необходимые сборы, государство будет гарантировать ему освобождение от ответственности за нарушение налогового, валютного законодательства. Если налог не уплачен или уплачен не в полном объеме, декларация считается неподанной.

Как подать одноразовую добровольную декларацию:

чтобы задекларировать доходы, необходимо открыть в банке счет со специальным режимом использования;

далее нужно составить заявление на перевод средств и через операционную кассу перечислить на счет деньги и банковские металлы. В реквизите Назначение платежа/содержание операции нужно указать «добровольное декларирование». Также нужно подписать заявление, что задекларированные активы не были получены вследствие махинаций, преступным путем и т.д.

Подача декларации будет происходить через приватную часть Электронного кабинета в разделе «Одноразовая (специальная) добровольная декларация».

После подачи декларации в Электронном кабинете плательщик получит уведомление о реквизитах для уплаты сборов. Там будет QR-код с кодом платежа 11011100. При сканировании QR-кода на смартфоне пользователя автоматически будет открываться мобильное приложение банка со сформированными реквизитами счетов для оплаты платежа.

Справка Finance.ua:

какую недвижимость следует указать при заполнении одноразовой добровольной декларации;

условия участия в процедуре налоговой амнистии;

примеры заполнения добровольной декларации.

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