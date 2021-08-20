В Украине стартовало одноразовое добровольное декларирование

Сегодня, 1 сентября 2021 года, в Украине стартует одноразовое (специальное) добровольное декларирование, которое продлится до 1 сентября 2022 года. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, решил рассказать о главных особенностях процедуры.
Граждане Украины, владеющие активами, которые не были обложены налогом должным образом, могут добровольно пройти одноразовое (специальное) декларирование, оплатить одноразовый сбор и легализовать такие активы. Налоговая амнистия распространяется, в частности, на такие активы в виде денежных средств, валютных ценностей, ценных бумаг, движимого и недвижимого имущества в Украине и за рубежом.
Какие активы подлежат одноразовому (специальному) декларированию:
Из задекларированных активов гражданину придется уплатить сбор:
Сбор необходимо уплатить в течение 30 календарных дней с момента подачи декларации. Если гражданин оплатит все необходимые сборы, государство будет гарантировать ему освобождение от ответственности за нарушение налогового, валютного законодательства. Если налог не уплачен или уплачен не в полном объеме, декларация считается неподанной.
Как подать одноразовую добровольную декларацию:
Подача декларации будет происходить через приватную часть Электронного кабинета в разделе «Одноразовая (специальная) добровольная декларация».
После подачи декларации в Электронном кабинете плательщик получит уведомление о реквизитах для уплаты сборов. Там будет QR-код с кодом платежа 11011100. При сканировании QR-кода на смартфоне пользователя автоматически будет открываться мобильное приложение банка со сформированными реквизитами счетов для оплаты платежа.
Кстати, о главных изменениях в законодательстве, которые могут касаться ваших личных средств, мы информируем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе всех финансовых событий.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцев штрафуют за удостоверение водителя в приложении «Дія»Вчера, 16:44 - 32963 11
Volkswagen не будет выпускать машины с механической коробкой передач с 2030 годаВчера, 03:40 - 662 10
Депутаты хотят обязать таксистов применять кассовые аппаратыВчера, 16:16 - 783 8
Украина запрещает въезд автомобилям на приднестровских номерахВчера, 12:24 - 757 5
Как получать стабильный пассивный доход вместе с компанией GlobincВчера, 15:10 - 2791 5
Украинцев штрафуют за удостоверение водителя в приложении «Дія»Вчера, 16:44 - 32963 11
Наследование земельного участка: на что следует обратить вниманиеВчера, 20:01 - 4451
Рада планирует внести изменения в «пенсионную реформу» 2017 годаВчера, 19:00 - 2848 2
Как получать стабильный пассивный доход вместе с компанией GlobincВчера, 15:10 - 2791 5
Налоговики предупредили о новой распространенной схеме у мошенниковВчера, 14:43 - 1892
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1252
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 751
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 2199 7
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 3566 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 1430 5