Один работник будет содержать нескольких пенсионеров — министр финансов

Министр финансов Сергей Марченко недавно заявил, что людям в возрасте от 40 лет не стоит рассчитывать на государственные пенсии. То есть люди, которые не откладывают накопления в негосударственные пенсионные фонды, в будущем в принципе будут лишены пенсий.
На странице в Facebook он дал этому разъяснение.
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«Солидарную систему придумали в 19 веке, она похожа на финансовую пирамиду, когда большое количество трудоспособного населения финансирует пенсионеров. Солидарная пенсионная система работает так: отчисления из вашей заработной платы в виде единого социального взноса поступают в Пенсионный фонд и сразу перераспределяются и выплачиваются нынешним пенсионерам. Уже сейчас количество пенсионеров почти сравнялось с количеством работающих, которые платят взносы ЕСВ. Темпы старения населения таковы, что количество работающих будет постоянно сокращаться, а количество пенсионеров — расти. Это создает риск, что на одного работающего будет приходить несколько пенсионеров. Именно поэтому тем, кому сейчас 40 лет, уже нужно думать о пенсионных накоплениях», — сказал он.
Марченко объяснил, что «накопительная система — отчисления с вашей зарплаты аккумулируются на вашем индивидуальном пенсионном счете. В итоге вы получите в виде накопительной пенсии все взносы плюс инвестиционный доход. То есть ваши взносы работают исключительно на вас. Накопительная пенсия будет выплачиваться дополнительно к солидарной и не будет уменьшать ее размер».
Как накопить на пенсию? Как докупить страховой стаж к пенсии? Стоит ли вкладывать в НПФ? Ответы на эти и другие вопросы о пенсиях вы сможете найти в в телеграм-канале Finance_ukr.
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