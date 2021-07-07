Премьер озвучил минимальную стоимость гектара в Украине

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине с дня открытия рынка земли было оформлено 774 земельных сделок. При этом минимальная стоимость гектара составляет $ 1 тыс.
Об этом он рассказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, которая транслируется на YouTube-канале RadaTVchannel.
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«С 1 июля уже 15 дней украинцы могут распоряжаться своим имуществом. По состоянию на 15 июля — 774 земельных соглашения. Минимальная цена, по которой можно выставлять на продажу, это нормативная оценка — около $ 1 тыс. за гектар», — заявил премьер-министр.
Шмыгаль отметил, что тем самым Украина получила мощный драйвер развития экономики. «Позавчера мы утвердили проект, который позволит получить аграриям кредиты для покупки земли», — добавил премьер.
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