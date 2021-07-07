0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 300 0

Премьер озвучил минимальную стоимость гектара в Украине

Премьер озвучил минимальную стоимость гектара в Украине

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине с дня открытия рынка земли было оформлено 774 земельных сделок. При этом минимальная стоимость гектара составляет $ 1 тыс.

Об этом он рассказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, которая транслируется на YouTube-канале RadaTVchannel.

Читайте также: 84% украинцев против продажи сельхозземли иностранцам – опрос

«С 1 июля уже 15 дней украинцы могут распоряжаться своим имуществом. По состоянию на 15 июля — 774 земельных соглашения. Минимальная цена, по которой можно выставлять на продажу, это нормативная оценка — около $ 1 тыс. за гектар», — заявил премьер-министр.

Шмыгаль отметил, что тем самым Украина получила мощный драйвер развития экономики. «Позавчера мы утвердили проект, который позволит получить аграриям кредиты для покупки земли», — добавил премьер.

Справка Finance.ua:

  • С 1 июля 2021 года в Украине стартовал рынок купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения. Таким образом, эти земельные участки приобретают полноценный статус товара, то есть могут быть как проданы их владельцами, так и приобретены теми, кто этого хочет.
  • 5 июля закон об онлайн-торгах землей полностью вступил в силу.
  • Глава Министерства аграрной политики Роман Лещенко спрогнозировал, как будет повышаться цена на землю с каждым годом. По его словам, стоимость земучастков сельскохозяйственного назначения будет расти на 7−10%.
  • Кстати, бума по купле-продаже земли не произошло, а функционирование рынка земли в ближайшие годы не повлияет на показатели производства и экспорта агропродукции.
  • Ранее первый заместитель главы Госгеокадастра Анатолий Мирошниченко заявил, что каждый украинец имеет право на землю, но на всех ее не хватит.
По материалам Обозреватель
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Аграрный рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.