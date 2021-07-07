Премьер озвучил минимальную стоимость гектара в Украине

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине с дня открытия рынка земли было оформлено 774 земельных сделок. При этом минимальная стоимость гектара составляет $ 1 тыс.

Об этом он рассказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, которая транслируется на YouTube-канале RadaTVchannel.

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«С 1 июля уже 15 дней украинцы могут распоряжаться своим имуществом. По состоянию на 15 июля — 774 земельных соглашения. Минимальная цена, по которой можно выставлять на продажу, это нормативная оценка — около $ 1 тыс. за гектар», — заявил премьер-министр.

Шмыгаль отметил, что тем самым Украина получила мощный драйвер развития экономики. «Позавчера мы утвердили проект, который позволит получить аграриям кредиты для покупки земли», — добавил премьер.

Справка Finance.ua:

С 1 июля 2021 года в Украине стартовал рынок купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения. Таким образом, эти земельные участки приобретают полноценный статус товара, то есть могут быть как проданы их владельцами, так и приобретены теми, кто этого хочет.

5 июля закон об онлайн-торгах землей полностью вступил в силу.

Глава Министерства аграрной политики Роман Лещенко спрогнозировал, как будет повышаться цена на землю с каждым годом. По его словам, стоимость земучастков сельскохозяйственного назначения будет расти на 7−10%.

Кстати, бума по купле-продаже земли не произошло, а функционирование рынка земли в ближайшие годы не повлияет на показатели производства и экспорта агропродукции.