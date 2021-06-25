84% украинцев против продажи сельхозземли иностранцам – опрос

Не поддерживают продажу земли иностранцам 84,1% опрошенных украинцев.
Об этом говорят результаты опроса, который провел Киевский международный институт социологии 22−29 июня 2021 года.
Проведение референдума. Поддерживают проведение референдума о запрете продажи сельхозземли 71,7% опрошенных. 21% опрошенных не поддерживают проведение референдума о запрете продажи сельскохозяйственной земли, еще 7,2% – не определились или отказались отвечать.
«В случае проведения референдума, на который будет вынесен вопрос „поддерживаете Ли Вы запрет на продажу сельскохозяйственной земли?“ 65,2% респондентов проголосовали бы „за“, а 21,8% проголосовали бы „против“. Еще 6,5% не приняли бы участия в голосовании, а 6,4% не определились или отказались отвечать. Таким образом, среди респондентов, которые приняли бы участие в голосовании, 74,9% поддержали бы запрет», — говорится в сообщении.
Инфографика: kiis.com.ua
В то же время 84,1% опрошенных не поддерживают продажу сельскохозяйственной земли иностранцам. Поддерживают продажу иностранцам — 12,1% (а еще 3,8% не смогли или отказались отвечать).
Инфографика: kiis.com.ua
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