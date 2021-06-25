84% украинцев против продажи сельхозземли иностранцам – опрос

Не поддерживают продажу земли иностранцам 84,1% опрошенных украинцев.

Об этом говорят результаты опроса, который провел Киевский международный институт социологии 22−29 июня 2021 года.

Проведение референдума. Поддерживают проведение референдума о запрете продажи сельхозземли 71,7% опрошенных. 21% опрошенных не поддерживают проведение референдума о запрете продажи сельскохозяйственной земли, еще 7,2% – не определились или отказались отвечать.

«В случае проведения референдума, на который будет вынесен вопрос „поддерживаете Ли Вы запрет на продажу сельскохозяйственной земли?“ 65,2% респондентов проголосовали бы „за“, а 21,8% проголосовали бы „против“. Еще 6,5% не приняли бы участия в голосовании, а 6,4% не определились или отказались отвечать. Таким образом, среди респондентов, которые приняли бы участие в голосовании, 74,9% поддержали бы запрет», — говорится в сообщении.



Инфографика: kiis.com.ua

В то же время 84,1% опрошенных не поддерживают продажу сельскохозяйственной земли иностранцам. Поддерживают продажу иностранцам — 12,1% (а еще 3,8% не смогли или отказались отвечать).



Инфографика: kiis.com.ua

Справка Finance.ua:

С 1 июля 2021 года в Украине стартовал рынок купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения. Таким образом, эти земельные участки приобретают полноценный статус товара, то есть могут быть как проданы их владельцами, так и приобретены теми, кто этого хочет.

5 июля закон об онлайн-торгах землей полностью вступил в силу.

Глава Министерства аграрной политики Роман Лещенко спрогнозировал, как будет повышаться цена на землю с каждым годом. По его словам, стоимость земучастков сельскохозяйственного назначения будет расти на 7−10%.

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