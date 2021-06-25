0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 10 0

84% украинцев против продажи сельхозземли иностранцам – опрос

84% украинцев против продажи сельхозземли иностранцам – опрос

Не поддерживают продажу земли иностранцам 84,1% опрошенных украинцев.

Об этом говорят результаты опроса, который провел Киевский международный институт социологии 22−29 июня 2021 года.

Проведение референдума. Поддерживают проведение референдума о запрете продажи сельхозземли 71,7% опрошенных. 21% опрошенных не поддерживают проведение референдума о запрете продажи сельскохозяйственной земли, еще 7,2% – не определились или отказались отвечать.

«В случае проведения референдума, на который будет вынесен вопрос „поддерживаете Ли Вы запрет на продажу сельскохозяйственной земли?“ 65,2% респондентов проголосовали бы „за“, а 21,8% проголосовали бы „против“. Еще 6,5% не приняли бы участия в голосовании, а 6,4% не определились или отказались отвечать. Таким образом, среди респондентов, которые приняли бы участие в голосовании, 74,9% поддержали бы запрет», — говорится в сообщении.


Инфографика: kiis.com.ua

В то же время 84,1% опрошенных не поддерживают продажу сельскохозяйственной земли иностранцам. Поддерживают продажу иностранцам — 12,1% (а еще 3,8% не смогли или отказались отвечать).


Инфографика: kiis.com.ua

Справка Finance.ua:

  • С 1 июля 2021 года в Украине стартовал рынок купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения. Таким образом, эти земельные участки приобретают полноценный статус товара, то есть могут быть как проданы их владельцами, так и приобретены теми, кто этого хочет.
  • Глава Министерства аграрной политики Роман Лещенко спрогнозировал, как будет повышаться цена на землю с каждым годом. По его словам, стоимость земучастков сельскохозяйственного назначения будет расти на 7−10%.

Напоминаем, что обо всех изменениях относительно рынка земли мы информируем в телеграм-канале Finance_ukr.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Аграрный рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.