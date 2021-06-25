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Каждый украинец имеет право на землю, но на всех ее не хватит – чиновник

Каждый украинец имеет право на землю, но на всех ее не хватит – чиновник

Хотя по закону каждый украинец имеет право получить земельный надел той или иной категории, на деле государство не в состоянии обеспечить это право, потому что земли на всех банально не хватит.

Об этом рассказал первый заместитель главы Госгеокадастра Анатолий Мирошниченко в эфире телеканала «Украина 24».

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«Каждому гражданину Украины наше государство, наша Верховная Рада как законодательный орган уже давно обещает возможность получить целый набор земельных участков на праве собственности, это 2 га для ведения личного крестьянского хозяйства, приусадебные участки 10−15−25 соток для постройки жилого дома и хозяйственных построек, 12 соток для садоводства, также есть для индивидуального гаражного строительства и для ведения фермерского хозяйства», — напомнил он.

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Но между обещаниями Рады и реальными возможностями — огромная пропасть, подчеркнул Мирошниченко. Сумма всех участков на каждого гражданина в пересчете на все население превышает площадь страны. Впрочем, вопрос можно решить, монетизируя выдачу земли желающим получить участок.

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«А теперь вопрос: давайте 40 млн граждан умножим на 2 гектара. Мы получим площадь, которая превышает площадь территории Украины, более 60 млн га. Все с большим удовольствием говорят об этом праве, когда им выгодно, но оно не обеспечено материально. Нет в Украине земли, чтобы выполнить обязательства государства перед людьми. Думаю, это право нужно монетизировать», — резюмировал чиновник.

По материалам Слово и Дело
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