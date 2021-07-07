Повышение пенсий в Украине: суммы и график по месяцам

До конца текущего года в Украине будут повышены пенсии и доплаты для некоторых категорий пенсионеров.
По данным ПФУ, с июля вырастет минимальная пенсия по возрасту, а также доплата за сверхурочный стаж. Все потому, что с 1 июля 2021 года прожиточный минимум в Украине вырос до 2379 грн для трудоспособных украинцев.
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Также с 1 июля устанавливается доплата в размере 100 грн к пенсиям, которые были назначены получателям до 31 декабря 2020 года и не были пересчитаны в 2021 году.
Доплаты в октябре. Пенсионеры старшего возраста (от 75 до 80 лет. – ред.) с 1 октября получат доплаты в размере 400 грн.
Кроме того, с октября минимальная пенсия по возрасту вырастет до 2500 грн с нынешних 2400 грн.
Повышение в декабре. С 1 декабря вырастет прожиточный минимум, а также минимальная зарплата – до 6500 грн с нынешних 6 тыс. грн. Таким образом украинцы могут рассчитывать на увеличение минимальной пенсии до 2600 грн для пенсионеров старше 65 лет.
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