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Повышение пенсий в Украине: суммы и график по месяцам

Повышение пенсий в Украине: суммы и график по месяцам

До конца текущего года в Украине будут повышены пенсии и доплаты для некоторых категорий пенсионеров.

По данным ПФУ, с июля вырастет минимальная пенсия по возрасту, а также доплата за сверхурочный стаж. Все потому, что с 1 июля 2021 года прожиточный минимум в Украине вырос до 2379 грн для трудоспособных украинцев.

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Также с 1 июля устанавливается доплата в размере 100 грн к пенсиям, которые были назначены получателям до 31 декабря 2020 года и не были пересчитаны в 2021 году.

Доплаты в октябре. Пенсионеры старшего возраста (от 75 до 80 лет. – ред.) с 1 октября получат доплаты в размере 400 грн.

Кроме того, с октября минимальная пенсия по возрасту вырастет до 2500 грн с нынешних 2400 грн.

Повышение в декабре. С 1 декабря вырастет прожиточный минимум, а также минимальная зарплата – до 6500 грн с нынешних 6 тыс. грн. Таким образом украинцы могут рассчитывать на увеличение минимальной пенсии до 2600 грн для пенсионеров старше 65 лет.

Справка Finance.ua:

  • Укрпочта с 1 июля по 31 декабря 2021 года будет бесплатно отправлять в Пенсионный фонд письма пенсионеров с заявлениями на перевод выплат пенсии или социальной помощи в отделениях связи национального почтового оператора
  • с 1 января 2022 года вырастут пенсии в среднем на 40% у более чем 30 тысяч человек с инвалидностью из числа ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
По материалам Finance.UA
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