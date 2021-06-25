«Укрпочта» будет бесплатно отправлять в ПФУ заявления о выплате пенсии

Укрпочта с 1 июля по 31 декабря 2021 года будет бесплатно отправлять в Пенсионный фонд письма пенсионеров с заявлениями на перевод выплат пенсии или социальной помощи в отделениях связи национального почтового оператора.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Пакет документов отправляется по акционному тарифу 0 грн заказными отправлениями на адрес Пенсионного Фонда Украины и управлений социальной защиты населения.

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Воспользоваться этой акцией могут пенсионеры и получатели других денежных социальных выплат, которые имеют пенсионное удостоверение.

«Весной мы часто сталкивались с ситуациями, когда социальные работники и сотрудники банков путем манипуляций переводили пенсионеров на обслуживание в банки. Конечно, это вызвало возмущение пенсионеров, потому что в селах им просто негде было снять деньги с карты. И хотя здесь никоим образом нет вине Укрпочты, мы готовы предложить свой ресурс, чтобы исправить ситуацию, и чтобы пенсионеры могли получать пенсии удобным для них способом. Поэтому все затраты на пересылку заказного письма в ПФУ с заявлением Укрпочта берет на себя», — отметил Дмитрий Полищук, заместитель генерального директора Укрпочты по развитию сети.

Какие документы нужно отправить для перевода выплат через Укрпочту:

заполненное заявление на перевод пенсии/социальной помощи;

копии страниц паспорта (на каждой странице: личная подпись, отметка «Соответствует оригиналу», ФИО заявителя и дата (должна совпадать с датой, указанной в заявлении на перевод пенсии).

При условии передачи уже заклеенного письма обязательно нужно предупредить почтальона о том, чтобы в поле «особые отметки» он отметил «Заявление на перевод пенсии/пособия».

Справка Finance.ua:

Укрпочта продолжит доставлять пенсии до января 2023 года. Кабинет Министров Украины отменил обязательный перевод выплаты пенсии и социальной помощи на карточные счета с сентября. Пенсионеры самостоятельно выбирают, где и как им удобно получать пенсию: в банке или в Укрпочте.

Текущий порядок доставки пенсий, субсидий и социальных пособий через Укрпочту будет сохранен как минимум до 1 января 2023 года.

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