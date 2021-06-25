«Укрпочта» будет бесплатно отправлять в ПФУ заявления о выплате пенсии

Укрпочта с 1 июля по 31 декабря 2021 года будет бесплатно отправлять в Пенсионный фонд письма пенсионеров с заявлениями на перевод выплат пенсии или социальной помощи в отделениях связи национального почтового оператора.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Пакет документов отправляется по акционному тарифу 0 грн заказными отправлениями на адрес Пенсионного Фонда Украины и управлений социальной защиты населения.
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Воспользоваться этой акцией могут пенсионеры и получатели других денежных социальных выплат, которые имеют пенсионное удостоверение.
«Весной мы часто сталкивались с ситуациями, когда социальные работники и сотрудники банков путем манипуляций переводили пенсионеров на обслуживание в банки. Конечно, это вызвало возмущение пенсионеров, потому что в селах им просто негде было снять деньги с карты. И хотя здесь никоим образом нет вине Укрпочты, мы готовы предложить свой ресурс, чтобы исправить ситуацию, и чтобы пенсионеры могли получать пенсии удобным для них способом. Поэтому все затраты на пересылку заказного письма в ПФУ с заявлением Укрпочта берет на себя», — отметил Дмитрий Полищук, заместитель генерального директора Укрпочты по развитию сети.
Какие документы нужно отправить для перевода выплат через Укрпочту:
При условии передачи уже заклеенного письма обязательно нужно предупредить почтальона о том, чтобы в поле «особые отметки» он отметил «Заявление на перевод пенсии/пособия».
Как накопить на пенсию? Как докупить страховой стаж к пенсии? Стоит ли вкладывать в НПФ? Ответы на эти и другие вопросы о пенсиях вы сможете найти в в телеграм-канале Finance_ukr.
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