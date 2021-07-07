Из почти 368 тысяч заявок на субсидию выплаты получили 172 тысячи

За первые четыре месяца этого года за назначением субсидии обратились почти 368 тыс. домохозяйств, однако получили ее 172 тыс. из них.
Об этом во время Согласительного совета парламента заявил председатель депутатской группы “Доверие” Олег Кулинич.
Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как сэкономить на оплате коммунальных услуг.
“На сегодняшний день большое количество украинцев рискуют просто не получить субсидий. Они не подпадают под те или иные критерии, а специальные комиссии, которые рассматривали эти вопросы при бывших РГА – ликвидированы, новых нет”, – отметил депутат.
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По его словам, это связано с критериями для предоставления субсидий.
“Например, человек продал однокомнатную квартиру и приобрел такую же. Он уже не подпадает под предоставление субсидии, хотя просто сменил место жительства и не стал богаче”, – отметил Кулинич.
Он добавил, что без субсидии могут остаться и те категории граждан, которым приобрело жилье государство, например, дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.
Почему отказывают? Парламентарий отметил, что наиболее распространенный случай отказа – это отмена субсидий при коммунальных долгах. Однако, по его мнению, здесь должен применяться дифференцированный подход к получателям.
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