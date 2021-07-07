0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 77 0

Из почти 368 тысяч заявок на субсидию выплаты получили 172 тысячи

Из почти 368 тысяч заявок на субсидию выплаты получили 172 тысячи

За первые четыре месяца этого года за назначением субсидии обратились почти 368 тыс. домохозяйств, однако получили ее 172 тыс. из них.

Об этом во время Согласительного совета парламента заявил председатель депутатской группы “Доверие” Олег Кулинич.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как сэкономить на оплате коммунальных услуг.

“На сегодняшний день большое количество украинцев рискуют просто не получить субсидий. Они не подпадают под те или иные критерии, а специальные комиссии, которые рассматривали эти вопросы при бывших РГА – ликвидированы, новых нет”, – отметил депутат.

Читайте также: Субсидию в Украине живыми деньгами будут получать все – в Минсоцполитики объяснили детали

По его словам, это связано с критериями для предоставления субсидий.

“Например, человек продал однокомнатную квартиру и приобрел такую же. Он уже не подпадает под предоставление субсидии, хотя просто сменил место жительства и не стал богаче”, – отметил Кулинич.

Он добавил, что без субсидии могут остаться и те категории граждан, которым приобрело жилье государство, например, дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

Почему отказывают? Парламентарий отметил, что наиболее распространенный случай отказа – это отмена субсидий при коммунальных долгах. Однако, по его мнению, здесь должен применяться дифференцированный подход к получателям.

Справка Finance.ua:

  • С 1 мая 2021 года предоставление жилищных субсидий в Украине происходит по-новому.
  • В Министерстве социальной политики объяснили, какие доходы для расчета субсидии будут учтены, если человек планирует впервые подать документы на субсидию.
  • Также в ведомстве разъяснили, как подавать заявление на субсидию, если в квартире прописан безработный.

Как сейчас получить субсидию на жилищно-коммунальные услуги

По материалам Укринформ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.