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Какие доходы для расчета субсидии будут учтены, если человек впервые подает документы на соцпомощь

Какие доходы для расчета субсидии будут учтены, если человек впервые подает документы на соцпомощь

В Министерстве социальной политики объяснили, какие доходы для расчета субсидии будут учтены, если человек планирует впервые подать документы на субсидию.

Так, если жилищная субсидия назначается с начала отопительного сезона, то для расчета ее размера берется среднемесячный совокупный доход лиц за I и II кварталы текущего календарного года, а если с неотопительного сезона (май), то за III и IV кварталы предыдущего календарного года.

Жилищная субсидия на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива назначается исходя из размера дохода за предыдущий календарный год.

Если есть наследство ¼ часть дома в городе. Также в министерстве отметили, что получение доли недвижимого имущества в наследство не повлияет на решение структурного подразделения по вопросам социальной защиты населения о назначении жилищной субсидии. Ведь при назначении субсидий не учитываются жилые помещения, находящиеся в общей долевой или совместной собственности (или расположенные в сельской местности) и полученные в наследство.

Какая площадь дома будет приниматься во внимание при начислении субсидий в сельской местности:

  • при назначении жилищной субсидии анализируется общая площадь жилого помещения, независимо от вида населенного пункта;
  • при этом расчет жилищных субсидий происходит на социальные нормы жилья и социальные нормативы пользования жилищно-коммунальными услугами.

Кроме того, в Минсоцполитики подчеркнули, что если человек владеет новым транспортным средством, приобретенным на льготных условиях через структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения, то он не лишится права на субсидию.*

«При установлении права на получение домохозяйством жилищной субсидии не учитываются транспортные средства, полученные лицами из состава домохозяйства или членами их семей, безвозмездно или приобретенные на льготных условиях через структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения, в том числе за счет денежной помощи на приобретение автомобиля, а также транспортные средства, приобретенные родителями-воспитателями детских домов семейного типа», — объяснили в министерстве.

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По материалам Finance.UA
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