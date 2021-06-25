Субсидию в Украине живыми деньгами будут получать все - в Минсоцполитики объяснили детали

Выплаты субсидий в Украине до мая происходили двумя способами. Один из них предполагал, что украинцы получают помощь живыми деньгами на банковскую карту или через почту.

Также Ощадбанк перечислял суммы поставщикам жилищно-коммунальных услуг. Но с мая субсидию в Украине живыми деньгами будут получать уже все. Учитывая это, в Минсоцполитики объяснили потребителям новые правила.

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Так, если документы на субсидию в 2021 подавались в начале прошлого отопительного сезона, а средства перечислялись в Ощадбанк, который оплачивал коммунальные платежи, то их нужно переоформлять заново. В таких случаях не предусмотрено автоматическое назначение субсидии на следующий период.

Поскольку гражданин должен указать, куда именно нужно перечислять средства: на банковский счет или на отделение почты.

Для тех потребителей, которые до апреля получали безналичную субсидию, а в июне подали заявление в Ощадбанк для перевода остатка субсидии за апрель на счет, он перечислит сэкономленные деньги за прошлый период в ближайшее время.

Поэтому если получатель не имеет открытого счета в Ощадбанке, то нужно это сделать до декабря этого года.

Если же выплаты поступали на карту ПриватБанка, с которой потребитель самостоятельно оплачивал коммунальные услуги, то обновлять документ не нужно. Вопрос о переназначении субсидии 2021 на следующий период будет рассматриваться автоматически без вашего обращения, поскольку вы получали ее до этого живыми деньгами.

Кроме того, в Минсоцполитики напомнили, что субсидию в Украине на банковский счет может получать только человек, который подавал документы, а не кто-то из его родственников. А еще потребителей успокоили, что не будут начислять пеню за май из-за несвоевременной оплаты коммунальных услуг, если это произошло из-за задержки с выплатой субсидии.

Справка Finance.ua:

Министерство социальной политики перечислило 1,1 млрд грн на выплаты жилищных субсидий жителям регионов.

Размер субсидии составит 290 грн на домохозяйство.