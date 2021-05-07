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В Минцифры анонсировали услуги, которые появятся в приложении Дія

В Минцифры анонсировали услуги, которые появятся в приложении Дія

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал три новые услуги, которые появятся в приложении Дія с 17 мая.

Об этом он написал в своем Facebook.

В приложении появятся:

  • Изменение места регистрации онлайн. По словам Федорова к пилотного проекта с электронным изменением регистрации места проживания присоединились Киев, Харьков, Винница, Луцк, Ровно. В течение года услугу планируют масштабировать на всю страну;
  • Услуга Дія.Підпис, которая позволит получать все услуги онлайн со смартфона. Дія.Підпис можно будет использовать во всех ситуациях, в которых сейчас нужна подпись;
  • Онлайн-регистрация ФЛП. «Прошлым летом мы запустили самую быструю в мире регистрацию бизнеса онлайн на портале Дія — это можно сделать всего за 10 минут. Эта услуга — одна из самых популярных на портале», — пишет министр. По словам Федорова, запуск регистрации ФЛП в приложении Дія позволит значительно упростить процесс рассмотрения заявки.

Напомним, ранее ГП «Национальные информационные системы» реализовало возможность автоматической регистрации ФЛП.

Справка Finance.ua:

  • Михаил Федоров заявил, что если у вас украли телефон с цифровым паспортом на портале «Дія», похитители ничего не смогут с ним сделать.
  • Команда Министерства цифровой трансформации презентовала новую функцию статического QR-кода.
  • Вскоре ФЛПы смогут уплатить налоги и подать декларацию через «Дія».

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По материалам Finance.UA
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