С 1 июля в Украине возрастут пенсии

С 1 июля в Украине возрастет прожиточный минимум — на 85 гривен. Вместе с ним возрастет минимальная пенсия до 1854 грн, а максимальная — на 850 грн до 18 540 грн.

Такое повышение предусмотрено в бюджете Украины на 2021 год.

Максимальная пенсия ограничена 10 прожиточными минимумами, на данный момент это 17 690 грн, а после 1 июля 2021-го уже 18 540 грн.

Кроме того, с 1 июля планируется установление ежемесячной компенсационной выплаты в размере до 400 гривен лицам, которым исполнилось 75 лет до достижения ими 80-летнего возраста. При наличии у них страхового стажа 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин их минимальная пенсионная выплата составит 2500 грн.

Напомним, с 1 апреля 2021 года пенсионный возраст для женщин увеличился с 59,5 до 60 лет. Это последний этап пересмотра правил, принятых еще в 2011-м. Кроме того, с 1 апреля примерно для 2 млн работающих пенсионеров начался перерасчет пенсий.

Справка Finance.ua:

Пенсионные выплаты, составляющие менее 2 тысяч гривен, получают 1,8 миллиона пенсионеров.

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что при выходе на пенсию ФЛП ы смогут рассчитывать только на минимальные выплаты. При условии, что есть стаж.

С 1 сентября 2021 года получение денег в наличной форме будет бесплатным только для части пенсионеров.

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