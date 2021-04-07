С 1 июля в Украине возрастут пенсии

С 1 июля в Украине возрастет прожиточный минимум — на 85 гривен. Вместе с ним возрастет минимальная пенсия до 1854 грн, а максимальная — на 850 грн до 18 540 грн.
Такое повышение предусмотрено в бюджете Украины на 2021 год.
Максимальная пенсия ограничена 10 прожиточными минимумами, на данный момент это 17 690 грн, а после 1 июля 2021-го уже 18 540 грн.
Кроме того, с 1 июля планируется установление ежемесячной компенсационной выплаты в размере до 400 гривен лицам, которым исполнилось 75 лет до достижения ими 80-летнего возраста. При наличии у них страхового стажа 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин их минимальная пенсионная выплата составит 2500 грн.
Напомним, с 1 апреля 2021 года пенсионный возраст для женщин увеличился с 59,5 до 60 лет. Это последний этап пересмотра правил, принятых еще в 2011-м. Кроме того, с 1 апреля примерно для 2 млн работающих пенсионеров начался перерасчет пенсий.
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