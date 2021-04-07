Цены на самые маленькие квартиры в крупных городах

Цены на наименьшие однокомнатные квартиры в наиболее густонаселенных городах колеблются от 913 тыс. грн до 1,4 млн грн.

Такие данные по жилью в новостройках обнародовали на ЛУН.

В Киеве стоимость однокомнатной квартиры площадью 42 кв. м обойдется в среднем в 1,4 млн грн. За двухкомнатную с метражом 64,5 кв. м придется заплатить 1,9 млн грн. Трехкомнатная будет стоить 2,7 млн грн. Ее площадь составит около 90 кв. м.

В Одессе однокомнатная квартира в новостройке будет стоить около 913 тыс. грн. Ее средний размер — 35,1 кв. м. Двухкомнатная квартира обойдется в 1,5 мл грн. Ее площадь — 60,7 кв. м. Трехкомнатная с 89 «квадратов» будет стоить 2,1 млн грн.

Львовская однокомнатная площадью 43,8 кв. м обойдется в 1 млн грн. Средняя цена двухкомнатной 65 кв. м составит 1,5 млн грн. Трехкомнатной с метражом 89,1 кв. м — 1,9 млн грн.

Справка Finance.ua:

В 2020 году общий объем принятого в эксплуатацию жилья в Киеве составил 285 694 тыс. кв. м. или 3604 квартиры, на 74,4% меньше, чем было принято в 2019 году.

Застройщики в этом году готовятся поднять цены еще на 10−15%.

В связи с неудачно начатой ​​реформой ГАСИ в начале прошлого года — около 100 тысяч украинских семей не получили квартиры.

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