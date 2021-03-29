На рынке недвижимости Харькова прослеживается новый сегмент покупателей

Последние 6 месяцев на рынке жилья в Харькове все более отчетливо заявляет о себе новый сегмент покупателей: клиенты, которые приобретают жилье для родителей.
Об этом сообщают эксперты компании «ХАН (Харьковское агентство недвижимости)».
«Мы давно привыкли к тому, что в общей массе сделок определенную часть занимают покупатели-инвесторы, приобретающие жилье для детей, так сказать, на дальнюю перспективу. И пока дети подрастают, жилплощадь рассматривается как инвестиционный проект и, чаще всего, сдается в аренду», — говорит Светлана Якимова.
Портрет покупателя в данном сегменте:
Цены:
График: ХАН
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