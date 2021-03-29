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На рынке недвижимости Харькова прослеживается новый сегмент покупателей

На рынке недвижимости Харькова прослеживается новый сегмент покупателей

Последние 6 месяцев на рынке жилья в Харькове все более отчетливо заявляет о себе новый сегмент покупателей: клиенты, которые приобретают жилье для родителей.

Об этом сообщают эксперты компании «ХАН (Харьковское агентство недвижимости)».

«Мы давно привыкли к тому, что в общей массе сделок определенную часть занимают покупатели-инвесторы, приобретающие жилье для детей, так сказать, на дальнюю перспективу. И пока дети подрастают, жилплощадь рассматривается как инвестиционный проект и, чаще всего, сдается в аренду», — говорит Светлана Якимова.

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Портрет покупателя в данном сегменте:

  • первые признаки формирования нового сегмента – покупка жилья для родителей – стали прослеживаться два года назад, а сегодня это уже практически тренд харьковского рынка;
  • создали его молодые люди, возрастом около 30 лет и работающие, как правило, в IT-cфере;
  • безусловным предпочтением для них являются либо квартиры в сданных новостроях, либо очень качественное жилье на вторичном рынке;
  • в большинстве случаев главный запрос клиентов – это именно улучшение жилищных условий для родителей.

Цены:

  • в настоящее время средняя цена реальных продаж составляет эквивалент 816 долларов за квадратный метр однокомнатной квартиры, 839 долларов – двухкомнатной, и 719 долларов трехкомнатной квартиры;
  • цены сохраняют тенденцию к постепенному незначительному росту.


График: ХАН

Справка Finance.ua:

  • На одного человека в Украине в среднем приходится 24,3 кв. м жилой площади.
  • Средняя цена аренды квартир в Киеве составила $ 10/кв. м, что на $ 1 меньше, чем в январе текущего года.
  • В течение января и февраля 2021 года наибольшая активность покупателей жилья наблюдалась в Киеве и Харькове. На фоне роста заинтересованности в квартирах цены на них также пошли вверх.

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По материалам Finance.UA
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