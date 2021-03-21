Сколько жилья приходится на одного украинца (рейтинг по областям)

На одного человека в Украине в среднем приходится 24,3 кв. м жилой площади.
Это следует из расчетов Госстата.
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Самые высокие показатели в Украине в Киевской области – 37 кв. м на человека.
В Киеве на одного человека приходится только 20 кв. м.
Лидеры по областям:
Худшие показатели в Николаевской области – 23 кв. м. на человека, Донецкой – 13 кв. м. на одного человека.
Напомним, к примеру, в 2017 году в среднем на одного жителя приходилось 23,1 квадратных метра жилья. В 2014 году на одного украинца в среднем приходилось 22,6 кв. м.
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А согласно результатам опроса Finance.uа, накопить на собственное жилье за 1-3 года могут 10% наших читателей. За период 3-10 лет насобирают на собственное жилье 27%. А 38% смогут накопить на собственную квартиру более чем за 10 лет. К сожалению, 25% ответили, что не смогут накопить на собственное жилье и за всю жизнь.
Портрет заемщика по ипотеке. Разработан портрет заемщика, которому с высокой вероятностью дадут ипотеку без дополнительного залога и с минимальным первым взносом. Это должна быть семья с детьми, где работают оба родителя с белой зарплатой, в возрасте 30-50 лет. Кредитный платеж должен составлять более половины (а лучше трети) совокупного дохода семьи. Кредитная история должна быть без невыплаченных займов или просроченных платежей.
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