Сколько жилья приходится на одного украинца (рейтинг по областям)

На одного человека в Украине в среднем приходится 24,3 кв. м жилой площади.

Это следует из расчетов Госстата.

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Самые высокие показатели в Украине в Киевской области – 37 кв. м на человека.

В Киеве на одного человека приходится только 20 кв. м.

Лидеры по областям:

Винницкая область – 32 кв. м. на человека,

Черниговская область – 31 кв. м. на человека,

Хмельницкая область – 30 кв. м.

Черкасская область – 30 кв. м.

Худшие показатели в Николаевской области – 23 кв. м. на человека, Донецкой – 13 кв. м. на одного человека.

Напомним, к примеру, в 2017 году в среднем на одного жителя приходилось 23,1 квадратных метра жилья. В 2014 году на одного украинца в среднем приходилось 22,6 кв. м.

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А согласно результатам опроса Finance.uа, накопить на собственное жилье за 1-3 года могут 10% наших читателей. За период 3-10 лет насобирают на собственное жилье 27%. А 38% смогут накопить на собственную квартиру более чем за 10 лет. К сожалению, 25% ответили, что не смогут накопить на собственное жилье и за всю жизнь.

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