Банкиры рассказали, кому выдают ипотеку

НБУ и банкиры «нарисовали» портрет среднего заемщика.

«Средний возраст заемщика — 38 лет. Доля должников до 30 лет составляет до 20%. А среднемесячный доход заемщика — почти 50 тыс. грн. Заемщикам с доходом до 20 тыс. грн за прошлый год была выдана лишь четверть кредитов», — рассказала старший экономист управления анализа системных рисков департамента финансовой стабильности НБУ Алена Шмигель.

Об этом шла речь в ходе круглого стола на тему «Ипотека в 2021 году: как новая госпрограмма повлияет на развитие ипотечного кредитования», организованного онлайн «Финансовым клубом».

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«Большинство ипотеки выдается на стандартный период от 15 до 20 лет. Средневзвешенный срок — 13,7 года. Реальный срок значительно короче: кредиты, уплаченные в прошлом году, в среднем прожили 10 лет. Средний первоначальный взнос превышал 40%. При этом уровень долговой нагрузки составлял 45%», — отметила она.

Информация конкретных банков близка к средним значениям. «Как правило, это семья со средним уровнем дохода в 25−30 тыс. грн. Примерно 60% ипотечных сделок по банку — это Киев», — рассказал заместитель председателя правления Правэкс Банка Семён Бабаев.

Первый взнос в его банке составляет 30%, а срок кредита — до 20 лет. «Это IT-сегмент, врачи, управленцы средних и высших уровней — руководители, предприниматели. Это средний класс, средний+, немассовый сегмент», — отметил Семён Бабаев.

«Возраст — примерно 40 лет, когда человек понимает горизонт своего рабочего ресурса. Преимущественно это Киев — у нас 40−50% сделок по столице. Города-миллионники дают остальное. В других областных центрах, я уже не говорю о районах, очень мало сделок даже на вторичном рынке. Я уже не говорю о первичном. Наши заемщики — это жители крупных городов, получают зарплату от 25−30 тыс. грн в месяц. И также у них есть дополнительный доход от других источников — от аренды, депозита», — рассказал заместитель председателя правления Ощадбанка Антон Тютюн.

В Кредобанке активно кредитуют предпринимателей. «Пропорция между ФЛПами и наемными работниками колеблется между 30−70 на 40−60. Все же у наемного работника больше вероятность вхождения в ипотечные кредитные продукты. ФЛП в наше время довольно трудно оценить, поскольку нет единых подходов, и каждый банк определяет самостоятельно подходы оценки данного сегмента», — говорит заместитель директора департамента розничных клиентов Кредобанка Ольга Муха.