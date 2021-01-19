Cколько времени необходимо, чтобы накопить на собственное жилье (опрос)

Иметь собственное жилье — едва ли не самая заветная мечта многих украинцев, ведь накопить на квартиру в наше время не так просто. По словам президента Конфедерации строителей Украины Льва Парцхаладзе, каждый 7-й украинец не имеет собственного жилья, а на одного украинца приходится 24 кв. м жилья.

Finance.ua решил узнать у читателей, сколько времени, по их мнению, необходимо для того, чтобы накопить на собственное жилище.

Как показали результаты опроса, за 1−3 года могут накопить на свое жилье 10% наших читателей. За период 3−10 лет насобирают на собственное жилье 27%. А 38% смогут накопить на собственную квартиру более чем за 10 лет. К сожалению, 25% ответили, что не смогут накопить на собственное жилье и за всю жизнь.

Интересно, сколько сейчас стоит жилье в столице? По данным портала Столичная недвижимость, в декабря 2020 года средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева составила 42 846 грн/кв.м. В новостройках средняя стоимость — 31 238 г рн / кв.м.

Доступная ипотека. В декабре прошлого года министр финансов Сергей Марченко подписал устав «Украинской финансовой жилищной компании», который будет обеспечивать работу рынка ипотечного кредитования. Так, в правительстве обещают, что уже в этом году ипотека будет под 7%. Низкая ставка будет действовать в течение всего срока кредита — до 20 лет.

Портрет заемщика. Уже даже разработан портрет заемщика, которому с высокой вероятностью дадут ипотеку без дополнительного залога и с минимальным первым взносом. Это должна быть семья с детьми, где работают оба родителя с белой зарплатой, в возрасте 30−50 лет. Кредитный платеж должен составлять больше половины (а лучше трети) совокупного дохода семьи. Кредитная история должна быть без невыплаченных займов или просроченных платежей.

Справка Finance.ua:

По данным исследования Global House Price Index компании Knight Frank, Украина входит в ТОП -10 стран с наиболее заметным ростом цен на жилье.