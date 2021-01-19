Cколько времени необходимо, чтобы накопить на собственное жилье (опрос)

Иметь собственное жилье — едва ли не самая заветная мечта многих украинцев, ведь накопить на квартиру в наше время не так просто. По словам президента Конфедерации строителей Украины Льва Парцхаладзе, каждый 7-й украинец не имеет собственного жилья, а на одного украинца приходится 24 кв. м жилья.
Finance.ua решил узнать у читателей, сколько времени, по их мнению, необходимо для того, чтобы накопить на собственное жилище.
Как показали результаты опроса, за 1−3 года могут накопить на свое жилье 10% наших читателей. За период 3−10 лет насобирают на собственное жилье 27%. А 38% смогут накопить на собственную квартиру более чем за 10 лет. К сожалению, 25% ответили, что не смогут накопить на собственное жилье и за всю жизнь.
Интересно, сколько сейчас стоит жилье в столице? По данным портала Столичная недвижимость, в декабря 2020 года средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева составила 42 846 грн/кв.м. В новостройках средняя стоимость — 31 238 г рн / кв.м.
Доступная ипотека. В декабре прошлого года министр финансов Сергей Марченко подписал устав «Украинской финансовой жилищной компании», который будет обеспечивать работу рынка ипотечного кредитования. Так, в правительстве обещают, что уже в этом году ипотека будет под 7%. Низкая ставка будет действовать в течение всего срока кредита — до 20 лет.
Портрет заемщика. Уже даже разработан портрет заемщика, которому с высокой вероятностью дадут ипотеку без дополнительного залога и с минимальным первым взносом. Это должна быть семья с детьми, где работают оба родителя с белой зарплатой, в возрасте 30−50 лет. Кредитный платеж должен составлять больше половины (а лучше трети) совокупного дохода семьи. Кредитная история должна быть без невыплаченных займов или просроченных платежей.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам хотят выдать "короткостволы"Вчера, 11:36 - 4199 31
Биткойн упал на 10% на фоне опасений нового пузыря на рынкеВчера, 15:26 - 1492 13
Нужно ли облагать налогом переводы от заробитчан — ответ ГНСВчера, 16:15 - 2667 12
Украина вернется к адаптивному карантину: правила и ограниченияВчера, 13:00 - 2628 3
Украина ведет переговоры о поставках вакцин от COVID из СШАВчера, 12:54 - 202 3
Саудовская Аравия прекращает вакцинацию препаратом PfizerВчера, 22:41 - 4878 2
Украинцам хотят выдать "короткостволы"Вчера, 11:36 - 4199 31
Нужно ли облагать налогом переводы от заробитчан — ответ ГНСВчера, 16:15 - 2667 12
Украина вернется к адаптивному карантину: правила и ограниченияВчера, 13:00 - 2628 3
В сети показали фото необычного купе "Таврия" (фото)7 ч. назад - 2307 2
Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и БританиюВчера, 11:04 - 241
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причинаПозавчера, 12:35 - 927 2
В Китае представили конкурента Tesla с запасом хода более 700 км (фото)19.01.2021, 15:16 - 1223 2
В США впервые разрешили запускать дрон без человека поблизости (фото)18.01.2021, 10:22 - 647
620 км/ч: Китай представил прототип поезда на магнитной подушке14.01.2021, 12:10 - 1311