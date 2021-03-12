Цены на «первичку» и «вторичку» в Украине пошли вверх

В течение января и февраля 2021 года наибольшая активность покупателей жилья наблюдалась в Киеве и Харькове. На фоне роста заинтересованности в квартирах цены на них также пошли в гору.

По данным Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ), на харьковском первичном рынке средняя стоимость м 2 составила 21 176 грн, что на 1,5% больше, чем в декабре 2020 года. В течение января-февраля наибольшим спросом пользовались одно- и двухкомнатные квартиры площадью от 30 м 2 до 60 м 2 .

Ценовая ситуация на вторичном рынке в этом городе на конец февраля оставалась более-менее стабильной: в зависимости от расположения, качества дома и площади квартиры цена варьировалась в пределах 0,5−1%.

Харьков. На первичном рынке высокая цена квартир зафиксирована в:

центре и Нагорном районе — около 38 500 грн/м 2 ;

; возле станций метро «Научная» и «Ботсад» — 35 600 грн/м 2 ;

; в Сокольниках и пос. Жуковского — 34 000 грн/м 2 ;

; на ул. Шевченко и Журавлевке — 21 800 грн/м 2 .

. Самая низкая цена на новостройки Харькова в районе Кольцевой и составляет 13 800 грн/м 2 .

По вторичному рынку ситуация противоположная «первичке». Наиболее популярны квартиры в центральных районах города и домах, построенных не позднее 2015 года.

Киев. В Киевском городском отделении АСНУ отметили, что с начала года рост цен на вторичном рынке столицы составил до 2%.

По состоянию на середину марта цена на киевские «однушки» стартует от $ 1300/м 2 , на «двушки» — от $ 1100/м 2 , на «трешки» — от $ 900/м 2 .

В то же время на первичном рынке столицы в январе-феврале наблюдалось относительное ценовое затишье.

Застройщики активно внедряли разные акции к праздникам, стимулируя спрос после зимнего локдауна. Поэтому в большинстве объектов цены остались на уровне конца декабря 2020 года, говорят эксперты.

По данным риелторов, на середину марта диапазон цен в столичных новостройках составляет:

от 20 000 до 48 000 грн/м 2 на Левом берегу;

от 28 000 до 54 000 грн/м 2 на Правом берегу.

Президент АСНУ Юрий Пита отметил нам, что зимнее затишье на рынке недвижимости вполне типичное для нашей страны. Однако, начиная со второй декады февраля, количество сделок на вторичном рынке по сравнению с показателями декабря выросло на 5−7%.

«Активизация как продавцов, так и покупателей должна свидетельствовать о постепенном возвращении рынка к обычному режиму. Но сейчас на на нем до сих пор царит ситуация частичной неопределенности, связанной с эпидемиологической ситуацией», — рассказал он в комментарии UBR.ua.

🏙️ Ипотека на жилье в Украине. Бесплатный каталог.