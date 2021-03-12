Цены на «первичку» и «вторичку» в Украине пошли вверх

В течение января и февраля 2021 года наибольшая активность покупателей жилья наблюдалась в Киеве и Харькове. На фоне роста заинтересованности в квартирах цены на них также пошли в гору.
По данным Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ), на харьковском первичном рынке средняя стоимость м2 составила 21 176 грн, что на 1,5% больше, чем в декабре 2020 года. В течение января-февраля наибольшим спросом пользовались одно- и двухкомнатные квартиры площадью от 30 м2 до 60 м2.
Ценовая ситуация на вторичном рынке в этом городе на конец февраля оставалась более-менее стабильной: в зависимости от расположения, качества дома и площади квартиры цена варьировалась в пределах 0,5−1%.
Харьков. На первичном рынке высокая цена квартир зафиксирована в:
По вторичному рынку ситуация противоположная «первичке». Наиболее популярны квартиры в центральных районах города и домах, построенных не позднее 2015 года.
Киев. В Киевском городском отделении АСНУ отметили, что с начала года рост цен на вторичном рынке столицы составил до 2%.
По состоянию на середину марта цена на киевские «однушки» стартует от $ 1300/м2, на «двушки» — от $ 1100/м2, на «трешки» — от $ 900/м2.
В то же время на первичном рынке столицы в январе-феврале наблюдалось относительное ценовое затишье.
Застройщики активно внедряли разные акции к праздникам, стимулируя спрос после зимнего локдауна. Поэтому в большинстве объектов цены остались на уровне конца декабря 2020 года, говорят эксперты.
По данным риелторов, на середину марта диапазон цен в столичных новостройках составляет:
Президент АСНУ Юрий Пита отметил нам, что зимнее затишье на рынке недвижимости вполне типичное для нашей страны. Однако, начиная со второй декады февраля, количество сделок на вторичном рынке по сравнению с показателями декабря выросло на 5−7%.
«Активизация как продавцов, так и покупателей должна свидетельствовать о постепенном возвращении рынка к обычному режиму. Но сейчас на на нем до сих пор царит ситуация частичной неопределенности, связанной с эпидемиологической ситуацией», — рассказал он в комментарии UBR.ua.
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