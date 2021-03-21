День финансов: какие налоговые стимулы готовят «инвестняням», и стоит ли докупать страховой стаж до пенсии

В четверг, 25 марта будем делить, умножать, отнимать и плюсовать.

Перечень карантинных зон. Делят заново. Министерство здравоохранения обновило деление на карантинные зоны одна область «желтая», 15 — «оранжевых», 9 — «красных». На «красном» уровне до сих пор находятся девять регионов: Киев, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Одесская, Сумская, Черновицкая области. Следует отметить, что эта зона вводится, когда в регионе в течение трех дней превышены два или более показателей по COVID-19.

Плюс платежная система от Rozetka. Как сообщил основатель и совладелец компании Rozetka.ua Владислав Чечеткин, интернет-магазин Rozetka.ua планирует создать собственную платежную систему. По его словам, к настоящему времени компания ждет выдачи лицензии на осуществление таких операций.

“Инвестняни” и налоговые стимулы. Когда “отнимают” в надежде умножить. Президент Владимир Зеленский подписал законы о налоговых стимулах для инвестиционных проектов со значительными инвестициями. Так, согласно этому документу, до 1 января 2035 года, от налогообложения ввозной пошлиной освобождается оснащение и оборудование, которое будет ввозиться в Украину для реализации инвестиционных проектов.

Страховой стаж до пенсии. Добавлять или не добавлять? В Украине с 2010 года существует возможность докупить страховой стаж, если его не хватает для начисления пенсии по возрасту. Но эта услуга в последнее время становится все менее популярной. Стоит ли игра свеч, а что еще важнее – ваших денег? Мы постарались разобраться со всеми тонкостями процесса.

Кстати, если “страхование” для вас не пустой звук. Говорят, завтрак съешь сам – обедом поделись с другом. А как быть, когда нужна страховка? Кого звать? Мы на Finance.ua решили заняться этим вопросом и планируем запустить удобный сервис – агрегатор страховок. Но чтобы сервис получился действительно полезным и комфортным – уже сегодня нужна ваша помощь! Будем благодарны, если ответите всего на несколько вопросов. С нас подарки.

Выдача номерных знаков для авто. Плюс правила. МВД обновило правила выдачи автомобильных номерных знаков в Украине. Основное новшество – изменение определения административно-территориальной принадлежности транспортного средства, а именно не по месту прописки владельца, как было до сих пор, а по месту проведения регистрации (перерегистрации) транспортного средства.

Тот, кто и умножит, и разделит лишнее. Для нашего Youtube-канала отсняли новый выпуск рубрики с финансовым экспертом Алексеем Козыревым. На этот раз Алексей затрагивает феномен ОВГЗ и последствия для экономики от 3 волны Covid 19. Как всегда, не обошлось и без прогноза по курсу.