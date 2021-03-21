День финансов: какие налоговые стимулы готовят «инвестняням», и стоит ли докупать страховой стаж до пенсии

В четверг, 25 марта будем делить, умножать, отнимать и плюсовать.
Перечень карантинных зон. Делят заново. Министерство здравоохранения обновило деление на карантинные зоны одна область «желтая», 15 — «оранжевых», 9 — «красных». На «красном» уровне до сих пор находятся девять регионов: Киев, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Одесская, Сумская, Черновицкая области. Следует отметить, что эта зона вводится, когда в регионе в течение трех дней превышены два или более показателей по COVID-19.
Плюс платежная система от Rozetka. Как сообщил основатель и совладелец компании Rozetka.ua Владислав Чечеткин, интернет-магазин Rozetka.ua планирует создать собственную платежную систему. По его словам, к настоящему времени компания ждет выдачи лицензии на осуществление таких операций.
“Инвестняни” и налоговые стимулы. Когда “отнимают” в надежде умножить. Президент Владимир Зеленский подписал законы о налоговых стимулах для инвестиционных проектов со значительными инвестициями. Так, согласно этому документу, до 1 января 2035 года, от налогообложения ввозной пошлиной освобождается оснащение и оборудование, которое будет ввозиться в Украину для реализации инвестиционных проектов.
Страховой стаж до пенсии. Добавлять или не добавлять? В Украине с 2010 года существует возможность докупить страховой стаж, если его не хватает для начисления пенсии по возрасту. Но эта услуга в последнее время становится все менее популярной. Стоит ли игра свеч, а что еще важнее – ваших денег? Мы постарались разобраться со всеми тонкостями процесса.
Кстати, если “страхование” для вас не пустой звук. Говорят, завтрак съешь сам – обедом поделись с другом. А как быть, когда нужна страховка? Кого звать? Мы на Finance.ua решили заняться этим вопросом и планируем запустить удобный сервис – агрегатор страховок. Но чтобы сервис получился действительно полезным и комфортным – уже сегодня нужна ваша помощь! Будем благодарны, если ответите всего на несколько вопросов. С нас подарки.
Выдача номерных знаков для авто. Плюс правила. МВД обновило правила выдачи автомобильных номерных знаков в Украине. Основное новшество – изменение определения административно-территориальной принадлежности транспортного средства, а именно не по месту прописки владельца, как было до сих пор, а по месту проведения регистрации (перерегистрации) транспортного средства.
Тот, кто и умножит, и разделит лишнее. Для нашего Youtube-канала отсняли новый выпуск рубрики с финансовым экспертом Алексеем Козыревым. На этот раз Алексей затрагивает феномен ОВГЗ и последствия для экономики от 3 волны Covid 19. Как всегда, не обошлось и без прогноза по курсу.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киевские маршрутчики с субботы подымают цены на проездВчера, 16:30 - 2444 12
Кличко отреагировал на призыв остановить работу маршруток8 ч. назад - 1102 8
Бизнес предлагает снизить комиссию эквайринга до 1,4%7 ч. назад - 540 6
Киевстар вводит «семейные» скидки для контрактных абонентовВчера, 12:45 - 7169 6
Китай отреагировал на национализацию «Мотор Сичи»4 ч. назад - 1864 5
Межбанк: развязка, что будет с курсом в ближайшие дниВчера, 18:25 - 3415
Китай отреагировал на национализацию «Мотор Сичи»4 ч. назад - 1864 5
Правила выдачи автомобильных номерных знаков в Украине изменили8 ч. назад - 1743 2
ТОП-10 самых актуальных профессий на рынке труда9 ч. назад - 1728
Цены на нефть упали: новые локдауны возродили опасения по поводу спроса на нефтепродукты8 ч. назад - 1515 2
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозолиВчера, 12:10 - 236
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 433
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 1368 1
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 601 1
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 1966 2