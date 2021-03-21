"Инвестняни": Зеленский подписал законы о налоговых и таможенных льготах для инвесторов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о налоговых стимулам для инвестиционных проектов со значительными инвестициями.

Речь идет о двух законах. Первый — инициированный Президентом закон “О внесении изменения в пункт 4 раздела ХХІ “Заключительные и переходные положения“ Таможенного кодекса Украины относительно освобождения от налогообложения ввозной пошлиной нового оборудования (оснащения) и комплектующих изделий к нему, ввозимых для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями во исполнение специального инвестиционного договора” № 1294-IX, который парламент принял 2 марта текущего года.

Согласно этому документу, временно, до 1 января 2035 года, от налогообложения ввозной пошлиной освобождается оснащение и оборудование, которое будет ввозиться в Украину для реализации инвестиционных проектов в соответствии с Законом “О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями”.

Указанные налоговые льготы предоставляются при условии, что ввозимые товары изготовлены не ранее чем за три года до даты их ввоза в Украину, не были в использовании, а также не происходят из государства-оккупанта, либо государства-агрессора, либо с оккупированной территории Украины.

При этом предполагается, что перечень и объемы ввоза таких товаров утверждаются Кабинетом Министров Украины вместе с заключением специального инвестиционного договора.