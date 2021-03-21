Правила выдачи автомобильных номерных знаков в Украине изменили

Министерством внутренних дел Украины принят приказ от 2 марта 2021 года № 166, который вступает в силу с момента опубликования. Он устанавливает единые образцы государственных номерных знаков транспортных средств и требования к ним.

Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

В частности, определены правила применения, типы и основные размеры государственных номерных знаков, установлены требования к информационному содержанию и технических характеристик.

Основное новшество – изменение определения административно-территориальной принадлежности транспортного средства, а именно не по месту прописки владельца, как было до сих пор, а по месту проведения регистрации (перерегистрации) транспортного средства. То есть, каждый сервисный центр МВД будет выдавать на транспортные средства, независимо от места прописки владельца, номерные знаки только своей области.

Указанные требования не распространяются на номерные знаки, которые граждане оставили на платном хранении в сервисном центре МВД.

Что это дает. Такое нововведение позволяет оптимизировать процесс обеспечения сервисных центров МВД номерными знаками, а также избежать лишних расходов: материальных на изготовление и логистических на доставку и хранение в сервисных центрах МВД номерных знаков других регионов. В конечном итоге это приведет к экономии бюджетных средств, говорится в сообщении.



Справка Finance.ua:

Ранее сообщалось о том, что зарегистрировать новое авто можно будет прямо в салоне. Правительство поддержало инициативу Министерства внутренних дел по упрощению процедуры приобретения транспортного средства. По словам Авакова, теперь зарегистрировать авто для доставки и получить полный комплект документов возможно прямо в автосалоне без посещения сервисного центра МВД .

Верховная Рада приняла законопроект, которым предлагается усилить ответственность за отдельные нарушения правил дорожного движения.

Хотите купить новый автомобиль, но не хватает средств? Удобный сервис от Finance.ua поможет выбрать персональный кредит. Анализируем ваши требования по кредитным продуктам и предлагаем лучшие варианты:

Сравнить и заказать кредит 🚗