Правила выдачи автомобильных номерных знаков в Украине изменили

Министерством внутренних дел Украины принят приказ от 2 марта 2021 года № 166, который вступает в силу с момента опубликования. Он устанавливает единые образцы государственных номерных знаков транспортных средств и требования к ним.
Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.
В частности, определены правила применения, типы и основные размеры государственных номерных знаков, установлены требования к информационному содержанию и технических характеристик.
Основное новшество – изменение определения административно-территориальной принадлежности транспортного средства, а именно не по месту прописки владельца, как было до сих пор, а по месту проведения регистрации (перерегистрации) транспортного средства. То есть, каждый сервисный центр МВД будет выдавать на транспортные средства, независимо от места прописки владельца, номерные знаки только своей области.
Указанные требования не распространяются на номерные знаки, которые граждане оставили на платном хранении в сервисном центре МВД.
Что это дает. Такое нововведение позволяет оптимизировать процесс обеспечения сервисных центров МВД номерными знаками, а также избежать лишних расходов: материальных на изготовление и логистических на доставку и хранение в сервисных центрах МВД номерных знаков других регионов. В конечном итоге это приведет к экономии бюджетных средств, говорится в сообщении.
Хотите купить новый автомобиль, но не хватает средств? Удобный сервис от Finance.ua поможет выбрать персональный кредит. Анализируем ваши требования по кредитным продуктам и предлагаем лучшие варианты:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
30% украинских семей не имеют никаких сбережений (инфографика)Вчера, 08:04 - 1944 21
Зеленский хочет раздать украинцам деньги, создав экономические паспорта: в чем суть идеиВчера, 14:00 - 2585 10
Киевские маршрутчики с субботы подымают цены на проездВчера, 16:30 - 1550 9
В 2021 году Минздрав планирует закупить 8 миллионов доз вакцин от коронавирусаВчера, 11:15 - 474 7
Киевстар вводит «семейные» скидки для контрактных абонентовВчера, 12:45 - 6487 6
Киевстар вводит «семейные» скидки для контрактных абонентовВчера, 12:45 - 6487 6
Межбанк: развязка, что будет с курсом в ближайшие дниВчера, 18:25 - 2598
Зеленский хочет раздать украинцам деньги, создав экономические паспорта: в чем суть идеиВчера, 14:00 - 2585 10
«Укрпочте» запретили повышать тарифыВчера, 11:33 - 1619 2
Киевские маршрутчики с субботы подымают цены на проездВчера, 16:30 - 1550 9
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозолиВчера, 12:10 - 156
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 399
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 1290 1
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 585 1
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 1929 2