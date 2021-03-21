Страхование для вас не пустой звук? Нужна помощь. С нас подарки

Завтрак съешь сам – обедом поделись с другом. А как быть, когда нужна страховка? Кого звать? Мы на Finance.ua решили заняться этим вопросом, и запустить удобный сервис – агрегатор страховок.

Но, чтобы сервис получился действительно полезным и комфортным, – уже сегодня нужна ваша помощь!

Ответьте всего на несколько вопросов ниже. Расскажите, что такое страховка для вас? Почему вы ее покупаете (или не покупаете)? Как вы выбираете страховую компанию и довольны ли ее услугами?

Почему важно именно ваше мнение? Вы так или иначе пользовались услугами страховых компаний: оформляли обязательное ОСАГО для автомобиля или покупали туристическую страховку перед путешествием. Пользовались КАСКО, чтобы защитить свое авто от дворовых хулиганов, или получали корпоративную медицинскую страховку на работе.

Чтобы поделиться вашим уникальным опытом, нужно ответить всего на 5 вопросов анкеты. Это не займет много времени. Кстати, всех, кто примет участие в исследовании мы отблагодарим за потраченное время – вас ждут приятные подарки и скидки!