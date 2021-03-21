Страхование для вас не пустой звук? Нужна помощь. С нас подарки

Завтрак съешь сам – обедом поделись с другом. А как быть, когда нужна страховка? Кого звать? Мы на Finance.ua решили заняться этим вопросом, и запустить удобный сервис – агрегатор страховок.
Но, чтобы сервис получился действительно полезным и комфортным, – уже сегодня нужна ваша помощь!
Ответьте всего на несколько вопросов ниже. Расскажите, что такое страховка для вас? Почему вы ее покупаете (или не покупаете)? Как вы выбираете страховую компанию и довольны ли ее услугами?
Почему важно именно ваше мнение? Вы так или иначе пользовались услугами страховых компаний: оформляли обязательное ОСАГО для автомобиля или покупали туристическую страховку перед путешествием. Пользовались КАСКО, чтобы защитить свое авто от дворовых хулиганов, или получали корпоративную медицинскую страховку на работе.
Чтобы поделиться вашим уникальным опытом, нужно ответить всего на 5 вопросов анкеты. Это не займет много времени. Кстати, всех, кто примет участие в исследовании мы отблагодарим за потраченное время – вас ждут приятные подарки и скидки!
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киевские маршрутчики с субботы подымают цены на проездВчера, 16:30 - 2444 12
Кличко отреагировал на призыв остановить работу маршруток8 ч. назад - 1102 8
Бизнес предлагает снизить комиссию эквайринга до 1,4%7 ч. назад - 540 6
Киевстар вводит «семейные» скидки для контрактных абонентовВчера, 12:45 - 7169 6
Китай отреагировал на национализацию «Мотор Сичи»4 ч. назад - 1864 5
Межбанк: развязка, что будет с курсом в ближайшие дниВчера, 18:25 - 3415
Китай отреагировал на национализацию «Мотор Сичи»4 ч. назад - 1864 5
Правила выдачи автомобильных номерных знаков в Украине изменили8 ч. назад - 1743 2
ТОП-10 самых актуальных профессий на рынке труда9 ч. назад - 1728
Цены на нефть упали: новые локдауны возродили опасения по поводу спроса на нефтепродукты8 ч. назад - 1515 2
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозолиВчера, 12:10 - 236
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 433
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 1368 1
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 601 1
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 1965 2