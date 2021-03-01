В январе страховщики увеличили сбор премий по «Зеленой карте»

Страховщики увеличили сбор премий по системе международного автострахования “Зеленая карта” на 11,5% до 160,6 гривен в январе по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (144 млн гривен).

Об этом говорится в сообщении Моторного (транспортного) страхового бюро.

Всего в январе было заключено 51 317 договоров страхования “Зеленая карта”, что на 40,33% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Сумма страховых выплат по “Зеленой карте” по европротоколу составила 792,4 тыс. евро, что на 43,23% меньше по сравнению с январем прошлого года.

Зеленая карта – это система страховой защиты пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях независимо от их местожительства и страны регистрации транспортных средств.

Справка Finance.ua:

В парламенте зарегистрирован законопроект, которым предусмотрено увеличение размеров страховых выплат вследствие дорожно-транспортных происшествий.

В 2020 году страховщики увеличили сбор платежей по договорам страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземного транспорта ( ОСАГО ) на 20,6% до 6,1 млрд гривен по сравнению с 2019 годом (5,08 млрд гривен).