В январе страховщики увеличили сбор премий по «Зеленой карте»

Страховщики увеличили сбор премий по системе международного автострахования “Зеленая карта” на 11,5% до 160,6 гривен в январе по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (144 млн гривен).
Об этом говорится в сообщении Моторного (транспортного) страхового бюро.
Всего в январе было заключено 51 317 договоров страхования “Зеленая карта”, что на 40,33% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Сумма страховых выплат по “Зеленой карте” по европротоколу составила 792,4 тыс. евро, что на 43,23% меньше по сравнению с январем прошлого года.
Зеленая карта – это система страховой защиты пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях независимо от их местожительства и страны регистрации транспортных средств.
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