0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 28 0

В январе страховщики увеличили сбор премий по «Зеленой карте»

В январе страховщики увеличили сбор премий по «Зеленой карте»

Страховщики увеличили сбор премий по системе международного автострахования “Зеленая карта” на 11,5% до 160,6 гривен в январе по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (144 млн гривен).

Об этом говорится в сообщении Моторного (транспортного) страхового бюро.

Всего в январе было заключено 51 317 договоров страхования “Зеленая карта”, что на 40,33% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Сумма страховых выплат по “Зеленой карте” по европротоколу составила 792,4 тыс. евро, что на 43,23% меньше по сравнению с январем прошлого года.

Зеленая карта – это система страховой защиты пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях независимо от их местожительства и страны регистрации транспортных средств.

Справка Finance.ua:

  • В парламенте зарегистрирован законопроект, которым предусмотрено увеличение размеров страховых выплат вследствие дорожно-транспортных происшествий.
  • В 2020 году страховщики увеличили сбор платежей по договорам страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземного транспорта (ОСАГО) на 20,6% до 6,1 млрд гривен по сравнению с 2019 годом (5,08 млрд гривен).
  • Страховые компании имеют тенденцию значительно занижать сумму страхового возмещения, тем самым экономя на затратах. Что делать водителю, когда сумма страхового возмещения в разы занижена страховой компанией?

Сколько вы реально получите по ОСАГО в случае ДТП 🚗

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Страхование
Смотри также
Весь рынок:Страхование
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.