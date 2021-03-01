В Украине собираются увеличить размеры страховых выплат при ДТП — законопроект

В парламенте зарегистрирован законопроект, которым предусмотрено увеличение размеров страховых выплат вследствие дорожно-транспортных происшествий.
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Об этом говорится в «Проекте Закона о внесении изменений в статью 9 Закона Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств» № 5198 от 03.03.2021.
Что предполагается – установление лимита страховой выплаты за вред имуществу вследствие ДТП в 30 минимальных зарплат, а за вред жизни и здоровью — 60 «минималок”.
Как сейчас. Последний раз размер страховых выплат пересматривался в соответствии с Распоряжением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг № 538 от
На практике же средний размер выплаты за вред, причиненный имуществу, составляет 17 тыс. грн, а за вред, причиненный жизни и здоровью — 25 тыс. грн. (при действующих лимитах в 130 тыс. грн. и 260 тыс. грн соответственно).
На размер выплат влияют курс национальной валюты при закупке запчастей транспортных средств и размер минимальной заработной платы при расчете ущерба жизни и здоровью.
Как говорится в пояснительной записке, принятие законопроекта обеспечит развитие обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, создаст надлежащие условия для получения потерпевшими в дорожно-транспортных происшествиях полного и надлежащего возмещения вреда по договорам ОСАГО.
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