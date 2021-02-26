Как получить полное возмещение от страховой в случае ДТП

Страховые компании имеют тенденцию значительно занижать сумму страхового возмещения, тем самым экономя на затратах.
Об этом пишет Последний Бастион.
«По статье 29 Закона Украины „Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств“, в случае ДТП возмещаются расходы, связанные с восстановительным ремонтом транспортного средства с учетом износа», — говорится в сообщении.
Что делать водителю, когда сумма страхового возмещения в разы занижена страховой компанией:
Далее необходимо написать обращение в страховую компанию виновника с целью выплаты разницы между фактическим размером ущерба/суммой, которая указана в отчете по вашему заказу, и страховой выплатой.
Если страховая компания откажет в выплате такой разницы, необходимо обращаться в суд. Ответчиком будет выступать страховая компания виновника в пределах лимита ответственности. В случае превышения такого лимита иск предъявляется как к страховой, так и к виновнику ДТП.
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