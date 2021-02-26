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Как получить полное возмещение от страховой в случае ДТП

Как получить полное возмещение от страховой в случае ДТП

Страховые компании имеют тенденцию значительно занижать сумму страхового возмещения, тем самым экономя на затратах.

Об этом пишет Последний Бастион.

«По статье 29 Закона Украины „Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств“, в случае ДТП возмещаются расходы, связанные с восстановительным ремонтом транспортного средства с учетом износа», — говорится в сообщении.

Что делать водителю, когда сумма страхового возмещения в разы занижена страховой компанией:

  • уже на этапе оценки автомобиля экспертом страховой компании водитель должен предоставить свои возражения при осмотре авто экспертом;
  • при осмотре авто водитель может привлечь независимого эксперта;
  • далее необходимо установить, соответствует ли отчет страховой компании требованиям нормативно-правовых актов по оценке имущества и содержит ли он недостатки, которые повлияли на достоверность оценки. В 89% случаев отчет таким требованиям не соответствует;
  • если вы не согласны с суммой, предложенной страховой, вам необходимо уведомить об этом в письменном виде страховую компанию, и самостоятельно заказать товароведческую экспертизу автомобиля, с целью определения реальной суммы нанесенного ущерба (если вы уверены, что страховой будет точно занижена сумма выплаты — закажите такую оценку до того, как ваше авто осмотрит эксперт страховой компании).

Далее необходимо написать обращение в страховую компанию виновника с целью выплаты разницы между фактическим размером ущерба/суммой, которая указана в отчете по вашему заказу, и страховой выплатой.

Если страховая компания откажет в выплате такой разницы, необходимо обращаться в суд. Ответчиком будет выступать страховая компания виновника в пределах лимита ответственности. В случае превышения такого лимита иск предъявляется как к страховой, так и к виновнику ДТП.

Справка Finance.ua:

  • Многие думают, что приобретение поддельного полиса ОСАГО в худшем случае обернется пустой тратой денег. Однако последствия такого приобретения могут быть гораздо серьезнее.
  • Автовладельцы часто убеждены, что, заключив договор ОСАГО, они защищены от оплаты ущерба в случае ДТП. Мол, все покроет страховая компания. Но бывают ситуации, когда страховщики приходят, чтобы вернуть потери. Это называется «право регрессного иска» и закреплено законодательно.

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По материалам Finance.UA
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